Verstappen en contra de las tres paradas obligatorias en Qatar

"Incluso para mí fue una de las carreras más duras, probablemente una de las cinco primeras carreras más duras de mi vida", dijo Max Verstappen que se trajo a casa un nuevo éxito de su temporada y de su ya extraordinaria carrera, poco más de 24 horas después de ganar su tercer título mundial de Fórmula 1.

El holandés de Red Bull Racing se impuso en el Gran Premio de Qatar, uno de los más duros de la temporada desde el punto de vista físico debido a los más de 30 grados de temperatura y el 80% de humedad que había en Lusail.

Max se llevó la victoria gestionando muy bien el primer stint con neumáticos medios. A partir de ahí supo administrar bien la ventaja que había creado sobre los McLaren -que hoy estaban al acecho- y legitimar aún más una victoria bien merecida.

"El primer stint decidió mi carrera, luego pude gestionar el ritmo asegurándome de que los neumáticos estaban en la ventana adecuada. Pero los McLaren eran muy rápidos hoy, tuve que apretar mucho para ganar la carrera. Ha sido una carrera difícil".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Sin duda disfrutaremos de la celebración del título tras la carrera, pero no nos relajaremos. Todavía hay carreras que queremos ganar", advirtió Verstappen.

Cada piloto tuvo que hacer tres paradas en boxes en la carrera de este fin de semana debido a algunas de las dificultades que Pirelli tuvo con los bordillos en la pista de Lusail. Verstappen admitió que disfrutó empujando durante todos los stints que hizo, pero al mismo tiempo no pudo explotar las características del RB19.

En definitiva, con todos los pros y los contras sobre la mesa, el holandés dejó claro que no le gustaba ese elevado número de paradas: le cortaría las alas -al menos parcialmente- al mejor monoplaza de la temporada y uno de los mejores de la historia.

"Me gustaría apretar al máximo, pero me gustaría hacerlo sin tener que hacer tantas paradas en boxes. También porque diseñan los coches para ir rápido, pero para ir bien y explotar bien los neumáticos. Hoy no hemos podido explotarlos porque nos hemos visto obligados a hacer tres paradas. Pero veremos qué podemos hacer en el futuro", indicó el holandés.

