China acogió por última vez una carrera de F1 en 2019 hasta que la pandemia de COVID-19 descarriló su gran premio.

La F1 regresa ahora al exigente Circuito Internacional de Shanghái tras cuatro temporadas de ausencia, con los equipos enfrentándose a varias incógnitas sobre cómo rendirá allí esta generación de coches.

Además, el circuito ha sido reasfaltado desde entonces, lo que significa que muy pocos datos existentes son válidos en la pista de 5,4 km a las afueras de Shanghai y que el fin de semana es más difícil de preparar.

Para añadir más quebraderos de cabeza a los equipos, China ha sido seleccionada como la primera de las seis sedes de carreras sprint de este año, lo que les da sólo una sesión de entrenamientos de 60 minutos para encontrar la puesta a punto ideal.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre la decisión de celebrar un sprint en Shanghái en su primer año de regreso, Verstappen respondió con sarcasmo: "Sí, es muy inteligente hacer eso.

"Creo que no es genial hacer eso porque cuando has estado lejos de una pista durante bastante tiempo, creo que nunca sabes lo que vas a experimentar, así que habría sido mejor tener un fin de semana de carrera normal allí.

"Por otro lado, probablemente condimente un poco más las cosas, y eso es quizá lo que les gustaría ver. Pero desde el punto de vista de la conducción y el rendimiento del deporte, creo que no es lo más inteligente.

"Veremos lo que conseguimos allí. Siempre me ha encantado conducir allí, así que espero que podamos dar el pistoletazo de salida tan bien como podamos, y espero que no necesitemos afinar demasiadas cosas en el coche."

Los sprints seguirán un formato revisado este año, con los entrenamientos libres y la clasificación sprint teniendo lugar el viernes, y la carrera sprint el sábado.

El formato de carrera acortado precederá a la clasificación para el gran premio, que ocupará su espacio habitual del sábado, seguido del gran premio completo el domingo.

Este cambio significa que el parc ferme se abrirá de nuevo después de la carrera sprint para la clasificación del sábado, respondiendo así a las quejas de que el formato original era demasiado restrictivo.

Pero se mantiene la limitación de una única sesión de entrenamientos, que según Carlos Sainz, de Ferrari, va un poco demasiado lejos en el caso de China.

"Creo que China como circuito de carreras es genial, creo que es uno de los favoritos para todos", dijo.

"Es simplemente un gran circuito de carreras y una pista que ofrece una buena posibilidad de adelantamiento, por lo que un sprint tiene sentido tenerlo allí.

"Al mismo tiempo, es lo que dijimos en el briefing de pilotos a la FIA y a la Fórmula 1.

"Con este tipo de coches, ir a una pista con una hora de entrenamientos y directamente a la calificación, con las regulaciones que nos imponen, con el desgaste de la tabla y cosas así y lo complicado que un bache puede hacer que el coche, creo que no es una buena opción poner el sprint [allí] después de cuatro o cinco años de ausencia.

"También hemos oído que se ha estado reasfaltando. Puede que para vosotros, los de casa, sea emocionante, pero para los ingenieros y los pilotos, en mi opinión, no deberíamos arriesgarnos y tener un fin de semana normal".

Watch: The 2025 F1 Calendar – Does it Make Sense?