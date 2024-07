Desde hace unas cuantas carreras, Max Verstappen ya no lo tiene fácil. A pesar de conseguir siempre el mejor resultado posible y mantener cierta distancia con sus rivales, los problemas que están afectando al RB20 del tricampeón del mundo empiezan a generar un poco de frustración.

"Lo he intentado hoy", dice Verstappen, "durante todo el fin de semana hemos estado un poco por detrás de los McLaren y creo que eso se ha vuelto a notar en la clasificación".

A pesar de que el equipo de Milton Keynes le proporcionó un monoplaza revolucionario durante el fin de semana húngaro en comparación con su compañero de equipo Sergio Pérez, una vez más en apuros, algo no funcionó por tan solo 46 milésimas. Un hecho ante el que Verstappen reaccionó con un puñetazo en el volante. Pero, ¿qué faltó en esas 46 milésimas?

"Intenté acercarme lo máximo posible, pero por desgracia no fue suficiente. Es un poco difícil dar una sola razón de lo que faltó, me hubiera gustado tener agarre, pero no fue así. No obstante, hemos terminado terceros y estamos muy cerca. Espero que el coche vaya bien en la carrera para poder seguir a los McLaren y ver qué podemos hacer."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Desde hace unas cuantas carreras, decíamos, Verstappen ya no lo tiene fácil. Y su principal rival, a pesar de no poder aprovechar siempre sus opciones de victoria, es McLaren. La escudería de Woking monopoliza la primera fila en Hungaroring, algo que no sucedía desde los tiempos del dúo Hamilton-Kovalainen en 2008. Una vez más, la victoria para Max no será fácil de conseguir.

"Me gusta la competición, pero también estar delante. En este momento me parece que somos los perseguidores y estamos remontando tras algunos fines de semana difíciles, definitivamente no me echo atrás en la batalla, pero la carrera seguirá siendo complicada."

"En las últimas carreras los McLaren han sido muy fuertes, incluso mejor que en clasificación", concluye Verstappen, "hoy ha hecho más frío de lo esperado, las nubes también han traído algo de lluvia, pero mañana será un día diferente y espero que eso nos ayude".