Verstappen en Imola: "Empujé durante toda la carrera, incluso sin agarre"

Quinta victoria de siete carreras, pero sobre todo una victoria que llegó casi con sufrimiento, resistiendo la presión de Lando Norris al final a pesar de las dificultades en la gestión de los neumáticos. Max Verstappen se trae a casa su quinto sello de esta temporada con una victoria construida a partir de ayer, logrando la pole que le permitió mantener el liderato desde el inicio del Gran Premio, fundamental para que su Red Bull se pusiera por delante de todos bajo la bandera a cuadros.

Sin duda ayudó el rebufo de Nico Hulkenberg, que le dio esas décimas útiles para ampliar su ventaja en el primer sector, decisivo a nivel cronométrico, pero también en el resto de parciales el tricampeón del mundo logró mejorar, encontrando otras centésimas útiles para hacerse con la pole.

A partir de ahí su carrera cambió por completo, porque tener la oportunidad de mantenerse en cabeza desde la primera vuelta no sólo le puso en posición de dictar el ritmo al no tener que adelantar a otros rivales, sino que también le permitió rodar con aire limpio. Esto último, en particular, es un elemento crucial en una pista como Imola, donde es difícil seguir de cerca a un rival durante mucho tiempo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

En la primera parte de la carrera, con el neumático medio, Verstappen consiguió enseguida encontrar buenas sensaciones, que se fueron estirando hasta superar los seis segundos. Una diferencia que parecía suficiente para gestionar la carrera hasta el final con cierta tranquilidad, incluso teniendo en cuenta que por detrás Leclerc empezaba a presionar al propio Norris, al menos hasta el error en la Variante Alta que acabó con las esperanzas del monegasco.

De hecho, a partir de ese momento, tras haber gestionado los neumáticos traseros, el verdadero temor del McLaren, Norris comenzó a apretar, acercándose poco a poco a Verstappen, quien, sobre todo en el último tercio de carrera entró en dificultades para gestionar los neumáticos más duros, llegando a perder varias décimas debido a vueltas que no salieron precisamente bien.

"Creo que durante toda la carrera he tenido que apretar al máximo para intentar abrir hueco, inicialmente creo que con los neumáticos medios íbamos bastante bien con nuestro coche. Con los neumáticos duros, que son un poco más difíciles de manejar, y especialmente en las últimas 10-15 vueltas no me quedaba nada de agarre y estaba derrapando mucho", comentó Verstappen, explicando cómo su carrera se dividió básicamente en dos secciones, la del neumático medio, que fue mucho más competitiva, y la del compuesto duro, donde experimentó algunos signos más de dificultad.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto por: Andy Hone / Motorsport Images

"Vi que Lando se acercaba, así que hice las últimas 10 vueltas a fondo, pero es muy difícil cuando los neumáticos ya no funcionan y tienes que empujar fuerte. No podía permitirme cometer demasiados errores. Por suerte no cometimos ninguno y estoy muy contento de haber ganado hoy aquí", añadió el holandés.

Fundamental no sólo fue la contribución del holandés, sino también el trabajo realizado entre bastidores con los pilotos de simulador de la fábrica, incluido Sébastien Buemi, que probaron muchas cosas en la puesta a punto hasta llegar a un compromiso aceptable. Evidentemente, con tantos cambios en la puesta a punto, el ritmo de carrera se ha convertido en una incógnita, porque las pocas vueltas con tanto combustible en la FP3, en una pista donde la posición en pista cuenta mucho, no dieron grandes respuestas, salvo algunas indicaciones en términos de sensaciones más que de degradación.

"Hemos cambiado muchas cosas en el coche respecto al viernes. Por supuesto no teníamos mucha información para la carrera, quizás por eso con los neumáticos duros fue un poco más difícil para nosotros, pero creo que desde donde empezamos el fin de semana hasta hoy podemos estar increíblemente satisfechos de haber conseguido la pole y la victoria", añadió Max.