Hace tres semanas en Miami, Max Verstappen tuvo que ver cómo Lando Norris se escapaba con la victoria después de que el británico pudiera hacer su parada en boxes durante una fase de coche de seguridad. Y el pasado fin de semana, en Imola, las cosas volvieron a no ir bien para Red Bull. La formación con sede en Milton Keynes tuvo un comienzo especialmente duro en el trazado italiano, aunque Verstappen logró la pole el sábado y ganó la carrera el domingo.

"Este es un circuito completamente diferente", comentó Verstappen, cuando le preguntaron en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Mónaco si Red Bull podría tener problemas similares a los de Imola el próximo fin de semana.

Aun así, no espera que su equipo lo tenga fácil en Mónaco. "Porque probablemente no sea nuestro mejor circuito, ya que nuestro coche normalmente tiene algunas dificultades con los baches y los bordillos. Hemos trabajado en ello y nuestra velocidad en las curvas lentas también es un poco mejor este año, pero aun así no será un fin de semana fácil para nosotros."

"Mónaco nunca es fácil", añade el 59 veces ganador de un Gran Premio. "Incluso si tienes el mejor coche. Mónaco es un lugar muy difícil para hacerlo todo bien. Por ejemplo, es difícil conseguir que los neumáticos funcionen bien aquí durante una vuelta de clasificación. Además, aquí siempre pasa algo que provoca retrasos. Muchas cosas pueden salir bien, pero también muchas pueden salir mal. Por lo tanto, tendremos que estar muy atentos".

"Espero no tener otro fin de semana como el de Imola, porque es bastante estresante y no es divertido", dijo el piloto de Red Bull sobre las difíciles sesiones de entrenamientos libres para el Gran Premio de Emilia-Romaña. "Sin embargo, sabemos que este es un circuito aún más difícil para nosotros, a pesar de que hemos ganado aquí una vez en el pasado".

Verstappen espera la oposición necesaria de Ferrari y McLaren en la clasificación. "Sí, porque a primera vista este es uno de los circuitos más difíciles para nosotros. Además, Ferrari ha sido muy fuerte aquí en los últimos años y McLaren ha encontrado mucho rendimiento en las dos últimas carreras. Tendremos que estar muy atentos. Además, Mónaco siempre puede dar alguna sorpresa. Por ejemplo, recuerdo que Esteban Ocon hizo una vuelta fantástica aquí en la clasificación del año pasado. Eso es algo que puede pasar en Mónaco, si alguien se siente bien y confiado. Así que vamos a ver".