Verstappen quiere una reduccción de 100 kilos en los F1 2026

Antes del Gran Premio de Mónaco, la FIA dio a conocer los detalles del nuevo reglamento técnico para la temporada 2026, en el que los coches serán ligeramente más cortos y estrechos que los actuales.

La reducción de 30 kg en el peso supondrá un alivio para los pilotos, que en los últimos años han reclamado coches más ligeros, ya que sus competidores, cada vez más pesados, han demostrado ser menos agradables de conducir que sus predecesores.

Pero con los equipos ya luchando para cumplir con los valores mínimos y tener que correr con sobrepeso, lo que cuesta tiempo de vuelta, el tres veces campeón del mundo Max Verstappen está preocupado de que esto pueda conducir a un nuevo frente de batalla más complejo.

"Va a ser muy duro con cómo está todo, pero vamos a ver", dijo a Motorsport.com.

"Quiero decir, incluso ahora, algunos equipos tienen sobrepeso, ¿verdad? Así que, ir incluso 30 kilos menos... por supuesto, sé que las dimensiones cambian un poco, pero no estoy seguro de que 30 kilos sea el escenario perfecto."

Sobre si la reducción prevista era suficiente para apaciguar los deseos de los pilotos y proporcionar una experiencia más emocionante al volante, Verstappen respondió: "Necesitas al menos 100-150 kilos.

"En este momento, con cómo está todo, seguro que no es posible. Pero eso también tiene que ver con el motor, ¿no? Relacionado con el motor y la batería... es muy pesado y largo, ancho.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, celebra en pista tras ganar la carrera. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Por el momento es un deseo, pero eso es definitivamente lo que necesitamos, hacerlo más ágil y probablemente un poco más divertido".

"La seguridad ha añadido mucho peso, lo que por supuesto es bueno, pero estoy seguro de que podemos hacer las cosas de otra manera. Depende del reglamento que se redacte".

El DRS no estará presente en los nuevos coches, ya que la aerodinámica activa y una anulación eléctrica estarán disponibles para los pilotos.

Sobre la anulación, Verstappen dijo: "No sé cómo de efectivo va a ser. Es algo que aún no he visto, cómo de efectivo va a ser".

Bromeó: "Tal vez necesitamos algunos plátanos, y una concha roja..."