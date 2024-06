Tras un fin de semana decepcionante en Montecarlo, debido a algunas conocidas limitaciones del coche en los bordillos y depresiones del asfalto, en Canadá Max Verstappen volvió a la posición que mejor conoce, es decir, el primer escalón del podio. En la pista de Montreal, en condiciones cambiantes, el holandés y el Red Bull fueron el binomio que menos errores cometió, aprovechando los problemas y errores garrafales de los equipos rivales, construyendo una bonita victoria desde la primera fila.

Tras el tríptico formado por Imola, Mónaco y Canadá, donde afloraron los puntos más críticos del coche, en España la situación debería volver más hacia la normalidad, ya que sobre el papel Barcelona debería adaptarse mejor a ciertas características del RB20, que digiere bien las curvas largas a media y alta velocidad.

No en vano, la propia Red Bull ya miraba con gran interés el GP de España antes de finalizar el tríptico, precisamente porque sabía que el RB20 podría rendir bien en suelo catalán, dando además una referencia de lo cerca que estaban sus rivales.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Sin embargo, Max Verstappen ha querido echar el freno de mano antes del fin de semana, señalando que ya no deberían existir las diferencias de principios de temporada, cuando Red Bull dominaba y ganaba casi sin inmutarse. Al contrario, el holandés está convencido de que, sobre todo después de los últimos valses en el aspecto técnico, los rivales se han acercado cada vez más.

"No creo que vaya a ser como al principio de la temporada, pero sabemos que éste suele ser un circuito al que nuestros coches se adaptan mejor y, obviamente, estamos entusiasmados. Por supuesto, soy consciente de que todo el mundo nos ha sacado mucha ventaja, así que creo que todo el mundo está bastante confiado de cara al fin de semana. Pero si lo comparas con las últimas carreras que hemos tenido, esta debería ser una pista mejor para nosotros', dijo Verstappen.

A lo largo de los años, la Fórmula 1 se ha familiarizado mucho con esta pista, especialmente durante las pruebas de invierno. Aunque los coches cambian temporada tras temporada, tener referencias de años anteriores siempre es un buen punto de partida para entender cómo hacer la puesta a punto. En el pasado se solía decir que si un coche era competitivo en Barcelona, lo era en todos los circuitos, porque esta pista englobaba muchas características diferentes, lo que daba una buena idea de los valores sobre el terreno.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sin embargo, con el paso del tiempo, el calendario también ha cambiado, añadiendo cada vez más circuitos rápidos pero urbanos, que no tienen curvas como las del circuito catalán: "También hay bastantes circuitos normales al final de la temporada en los que se puede ir bien. Obviamente, cada vez hay más circuitos urbanos, pero esto demuestra que si eres rápido aquí, tu coche generalmente será bueno en muchos otros circuitos, pero siempre hay estos pocos circuitos extraños en el calendario en los que tu coche puede no ser bueno."

En general, el tricampeón del mundo no quiso desvelar demasiado sobre los posibles valores de la parrilla durante el fin de semana, entre otras cosas porque McLaren, que el año pasado mostró unos puntos fuertes muy similares a los de Red Bull, debería encajar en la lucha por la cabeza, como hemos visto en las últimas citas. Precisamente por eso será interesante ver cuánto y si, para intervenir sobre los otros puntos débiles del MCL38, el equipo de Woking ha tenido que sacrificar algo en las pistas más rápidas como Barcelona.

"Predecir el orden es difícil. Los demás mejoran constantemente. Y a veces tienes un fin de semana mejor que otros por la forma en que configuras el coche. Porque, al final, puedes conseguir mejoras, pero no si no configuras el coche de la manera correcta. Mira en F2, el mismo coche, pero todavía hay una gran diferencia en los equipos y las operaciones. Normalmente, como he dicho, este coche debería adaptarse un poco mejor a esta pista. Pero todavía tenemos que asegurarnos de que está en la ventana correcta de uso ".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

El tema de los rivales es muy popular, entre otras cosas porque este fin de semana podría dar una idea del valor de los rivales y de cómo se comportará el RB20 después de unas cuantas tandas poco propicias. En general, sin embargo, la sensación es que los demás equipos se están acercando en términos concretos, gracias a un reglamento técnico que en cierto modo ha limitado la imaginación de los ingenieros al empujar hacia una convergencia de soluciones antes que en el pasado.

"Creo que es más bien que este reglamento no ofrece muchas direcciones diferentes. Con los coches antiguos, como el reglamento de 2021, se podía hacer mucho más. Aquí creo que es casi como si llegaras a una especie de techo. Algunos equipos son muy buenos analizando todo lo que hacemos. A veces ves cosas así, pero es normal. Yo haría lo mismo si estuviera detrás. Te fijas en los mejores equipos e intentas aprender de ellos', añadió Verstappen.