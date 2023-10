Verstappen explica su salida en pista que le costó la pole en Austin

Max Verstappen, que se proclamó tricampeón del mundo la última vez en Qatar, cruzó la línea de meta en los últimos instantes de la Q3 en el Circuito de las Américas para marcar una vuelta rápida de 1m34.718s.

Eso le dio la pole provisional sobre el piloto de Ferrari Charles Leclerc por 0.005s, pero el piloto del RB19 rápidamente vio su tiempo borrado por salirse en la salida de la curva 19 y caer al sexto lugar. Como resultado, Leclerc liderará la primera fila por delante del piloto de McLaren Lando Norris.

Verstappen explicó que su error poco característico, que dijo que fue una "llamada cercana", fue el resultado de tratar de recuperar el tiempo perdido en la curva 1, cuando parecía ajustarse a un coche que giraba por debajo para girar más tarde y salirse del vértice.

"Sabía que en la curva 19 iba a estar muy reñido. Tuve un pequeño error en la curva 1, así que tuve que apretar en el resto de la vuelta. Son márgenes muy estrechos.

"Sinceramente, ni siquiera he subvirado. Sólo intenté maximizar la curva y me equivoqué un poco. Son márgenes muy finos cuando vas al límite.

"Por supuesto, es un poco desafortunado, pero también hace que el domingo sea un poco más divertido".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen reconoció que había "muchas cosas" que mejorar de cara a la clasificación sprint y la carrera acortada del sábado.

Y continuó: "Probablemente no es lo ideal, pero también he salido desde atrás. Si tienes un buen ritmo, pasarás y avanzarás. Así que no lo pierdas de vista.

"Por supuesto, queremos ganar, así que seguro que hoy no ha sido lo ideal.

"Pero como he dicho, sigue siendo una carrera larga en la que podemos mejorar muchas cosas. Y divertirnos un poco ahí fuera también".

Su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, logró el noveno puesto en la sesión de clasificación después de rodar mucho en el simulador en un intento de poner fin a su mala forma, con su rendimiento perjudicado por la falta de confianza en la entrada en curva, ya que el RB19 se ha desarrollado a lo largo de la temporada.

Max Verstappen, Red Bull Racing, en el Parc Ferme tras el Sprint Shootout 1 - 51 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 2 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 3 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, sale del garaje 4 - 51 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 5 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 6 - 51 Foto de: Glenn Dunbar Carlos Sainz, Ferrari SF-23 7 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 8 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 10 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 11 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 12 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 13 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 14 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 15 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 16 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 17 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 18 - 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 19 - 51 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en boxes tras el Sprint Shootout 20 - 51 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, en el paddock tras el Sprint Shootout 21 - 51 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, en el paddock tras el Sprint Shootout 22 - 51 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Stuart Morrison, Jefe de Comunicación, Haas F1 Team 23 - 51 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 24 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 25 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 26 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 27 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, en el Parc Ferme tras el Sprint Shootout 28 - 51 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 29 - 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 30 - 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 31 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 32 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 33 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 34 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 35 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 36 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 37 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 38 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 39 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 40 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 41 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 42 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 43 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 44 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 45 - 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 46 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 47 - 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 48 - 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 49 - 51 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Mario Isola, director de carreras de Pirelli Motorsport, entrega al poleman de Sprint Max Verstappen, Red Bull Racing, el premio Sprint Shootout en Parc Ferme. 50 - 51 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 51 - 51 Foto de: Mark Sutton