Verstappen: "Igualar el récord de Senna en Imola es increíble"

8 poles consecutivas, como el récord firmado hace tres décadas por Ayrton Senna. Max Verstappen logró la pole número 7 de la temporada en el Autodromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, la octava consecutiva teniendo en cuenta la obtenida en Yas Marina, la última carrera de 2023.

Una pole inesperada, e impresiona escribir estas palabras de un piloto que lleva casi 2 años seguidos dominando la Fórmula 1. Sin embargo, las cosas, al menos hasta el final de los entrenamientos libres 3, no iban tan bien.

Justo entre la última sesión de entrenamientos libres y la calificación, Red Bull hizo los cambios que, para Max, resultaron decisivos. El RB20 parecía un pariente lejano del que luchaba por seguir el ritmo de Ferrari y McLaren, tanto que rompió la barrera del 1m15s y firmó la pole en 1m14.746s.

"Ha sido un fin de semana muy difícil hasta ahora y estoy muy contento con la pole aquí porque no me lo esperaba", dijo el holandés al final de la calificación de esta tarde. "Pero antes de la clasificación hicimos algunos cambios que me hicieron sentir mejor y pude empujar más".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto por: Mark Sutton / Motorsport Images

"Esta pista, entonces, es realmente increíble. Empujar al límite aquí, cerca de la grava, y toqué la grava en las últimas curvas, realmente te acelera el corazón y la adrenalina está muy alta."

Verstappen habló entonces del récord de Ayrton Senna, igualado hoy con la espléndida pole lograda en Imola. Fue una forma de homenajear al campeón brasileño, fallecido el 1 de mayo de 1994 a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente de Tamburello.

"Es un gran comienzo de año, pero también es muy especial igualar el récord de Senna en este mismo circuito, 30 años después de su muerte. Estoy muy contento de haber conseguido la pole aquí. En cierto modo es una bonita forma de recordarle. Ayrton era un piloto increíble, especialmente en clasificación. Un gran día para mí y para el equipo. Estoy muy contento", concluyó el piloto de Red Bull.