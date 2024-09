La FIA cita a Verstappen por su lenguaje ofensivo en Singapur

Los comisarios del Gran Premio de Singapur han llamado a Max Verstappen, piloto de Red Bull, por el mal uso del lenguaje en la conferencia de prensa del jueves.

"Max Verstappen ha sido citado por los comisarios por el lenguaje que utilizó ayer en la rueda de prensa de la FIA", expresaba el comunicado por parte de los comisarios.

Durante la conferencia de prensa del jueves, Verstappen fue preguntado sobre la intención del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, de reducir la cantidad de palabras fuertes que se emiten por los radios de comunicación de los equipos de F1 prohibiéndoles usarlas a los competidores.

Ante esta situación, el holandés inició su participación con una palabra fuerte a lo que el presentador Tom Clarkson, quien dirige las conferencias de la FIA, le pidió “cuidara su lenguaje”.

Verstappen ha seguido su comentario y ha advertido que tal vez el siguiente paso podría ser bloquear los mensajes de radio en lugar de bloquear lo que los pilotos pueden decir.

“Probablemente es un poco el mundo en el que vivimos, dentro del deporte, pero también parece que la gente es un poco más sensible a las cosas. Así son las cosas. Supongo que el mundo está cambiando un poco, pero creo que empezaría por no retransmitirlos, o no dar la opción de que la gente los escuche.

“Por supuesto, en muchas aplicaciones en las que la gente puede escuchar radios y cosas así, probablemente haya que limitar esto, o tener un poco de retraso [para] poder censurar algunas cosas”

En opinión del tres veces campeón del mundo eso podría ser mejor que limitar los sentimientos de los pilotos, los cuales no se pueden controlar en ocasiones, especialmente en momentos de frustración.

“La palabra jódete ni siquiera es tan grave. El coche no funcionaba en Bakú, el coche estaba jodido”, expresó el piloto de Red Bull Racing quien criticó cuando fue censurado si les debían tratar como “niños de seis años”.