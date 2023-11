Marko: No creo alguien rompa el récord de victorias de Verstappen

La temporada 2023 de Fórmula 1 ha terminado y puede pasar a los libros como un año histórico para Red Bull Racing. El equipo sólo sufrió una derrota en Singapur, pero por lo demás ganó todas las carreras con el RB19; lógicamente, es mucho más de lo que Helmut Marko podría haber deseado.

"Nunca pensamos que esto fuera posible y supera todas nuestras expectativas". Los resultados demuestran la fortaleza de Red Bull, aunque, según el austriaco, también exhiben que la competencia ha salido perdiendo.

A la pregunta de si Marko esperaba más oposición de pilotos como Ferrari y Mercedes, la respuesta es: "Sí, pero el mayor problema para ellos era que no eran constantes. Una semana Mercedes era nuestro mayor rival, un fin de semana era Ferrari y luego otra vez McLaren o Aston Martin. Por eso nuestra ventaja en puntos es tan grande. De hecho, Max fue constante. No paraba de rendir, realmente no tenía fin".

Durante el final de temporada en Abu Dhabi, Verstappen tampoco quiso saber nada de bajar el ritmo. De hecho, el triple campeón del mundo se marcó como objetivo personal haber rodado al menos mil vueltas en cabeza durante la temporada 2023 de Fórmula 1, algo que consiguió con un total de 1003. Verstappen solo tuvo que defenderse dos veces en la primera vuelta contra Charles Leclerc, pero después ya tenía el control. "Y eso en la primera vuelta también se debió principalmente a las largas rectas de aquí y al efecto rebufo. Por lo demás, volvió a ser puro dominio", señaló el asesor de Red Bull.

"Demuestra que aún tenía reservas"

Marko dijo que el dominio en Abu Dhabi se hizo más evidente en el ritmo de Verstappenen en el último stint. "En un momento dado le dijimos que necesitábamos al menos diez segundos de ventaja en vista de ese asunto de las paradas en boxes", señala Marko al hecho de que Red Bull, entre otros -y eventualmente todos los equipos- estuvieron bajo la lupa por una percibida falta de protección ocular durante las paradas en boxes. "Cuando le dijimos eso a Max, de repente fue un segundo por vuelta más rápido. Llegó muy fácilmente, sin romper neumáticos, y demuestra cuánta reserva tenía todavía".

En el fondo, consiguió la victoria número 19 de 2023 y un porcentaje de victorias del 86,36% en esta temporada de Fórmula 1. Según Marko, son récords que Verstappen no perderá. "Ganar diecinueve carreras en una temporada, creo que es un récord para la eternidad en la Fórmula 1. No veo a ningún equipo y a ningún piloto logrando el mismo éxito en el futuro", dijo Marko a Motorsport.com en el paddock.

El propio Verstappen aún se contuvo durante el día de los medios. "Bueno, si vamos a 30 carreras por temporada en 2030, por supuesto nunca se sabe lo que pasará", dijo.

Por cierto, el campeón del mundo añadió inmediatamente: "¡Entonces ya no estaré aquí!". Marko es algo más inflexible en cuanto a los récords. Aunque la categoría reina del automovilismo acabe llegando a las 30 carreras de potencia al año, el principal asesor de Red Bull no ve que el récord vaya a caer todavía. "No, ni siquiera entonces veo que eso vaya a ocurrir todavía", dijo.