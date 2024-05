Verstappen: 'Los rivales se acercan, Imola sigue siendo un reto'

Red Bull llega a Imola con la certeza de que Miami fue una de esas carreras para dejar de lado, pero también una de esas carreras de las que aprender de cara al futuro. Por supuesto, sin el Safety Car lo más probable es que Max Verstappen hubiera añadido otra victoria a su palmarés esta temporada, pero Red Bull no ha ocultado que durante el fin de semana estadounidense la puesta a punto no fue la ideal, al igual que las sensaciones del holandés al volante.

Verstappen y los ingenieros intentaron mejorar la puesta a punto con intervenciones puntuales, pero sin poder encontrar el 100% de las sensaciones ideales. Complicó aún más la situación un agujero en la parte trasera del fondo, provocado por la parte inferior del cono anclado al asfalto sobre el que acabó tras cortar la chicane en el segundo sector.

En Imola, Red Bull se presentará con un paquete de innovaciones técnicas, que evidentemente no son una respuesta a lo que McLaren hizo en Miami, ya que llevan tiempo planeándose. En efecto, después de dos carreras al sprint, varios equipos han elegido la etapa italiana como la cita a la que llevarán las novedades técnicas, con el fin de disponer también de entrenamientos libres para hacer una comparación entre el antiguo y el nuevo paquete. Estas dinámicas se estudiaron hace varias semanas, pero Verstappen ha querido hacer hincapié en lo importante que sigue siendo llevar las actualizaciones con cierta constancia.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Por mucho que el RB20 mantenga cierta ventaja sobre sus rivales, gracias a una consistencia en el rendimiento que se extiende a la mayoría de circuitos, los rivales se le acercan poco a poco, como demuestran Australia y Miami. Cuando la diferencia se reduce y Red Bull no está al 100%, es natural que los rivales intenten aprovecharse de ello para intentar anotarse una victoria.

"Esto no es una respuesta. Estas cosas se han planeado durante mucho tiempo. No es que venga un equipo con novedades y pensemos 'tenemos que montar algo'. Ya estaba planeado, estamos contentos con ello, pero por supuesto tienes que seguir empujando porque los equipos detrás de nosotros definitivamente se están poniendo al día, como vimos en Miami, cuando no podemos hacer las cosas al 100%, están por delante y tenemos que tratar de asegurarnos de que no tenemos demasiados fines de semana como ese", dijo Verstappen en la víspera del fin de semana de Imola.

"McLaren, por supuesto, vino a Miami con una actualización muy importante, así que creo que solo descubriremos aquí lo buena que será esta actualización, porque siempre lleva un poco de tiempo afinar las cosas, pero sí, lo sabíamos. Estos son pequeños detalles que a veces pueden marcar una gran diferencia en términos de tiempos por vuelta y creo que, especialmente en una pista como Miami, donde muchos detalles pueden marcar la diferencia y hace mucho calor, por lo que resbalar con los neumáticos puede hacerte perder mucho tiempo por vuelta."

"Otros equipos vienen con actualizaciones, como Ferrari, por ejemplo. Vienen con un paquete muy grande de actualizaciones. Así que en este momento es muy difícil saber dónde estaremos", añadió el tricampeón del mundo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Erik Junius

Tras las victorias de 2021 y 2022, Verstappen busca el triplete en Imola. Algunos cambios en la pista añadirán algunos elementos más a la conducción, como el hecho de que se hayan eliminado las zonas de salida de asfalto en favor de la grava, o la eliminación de bordillos muy altos. Este último aspecto jugará un papel muy importante el fin de semana, porque en Imola afrontar bien los bordillos puede ahorrar tiempo por vuelta.

"Imola es una pista bastante complicada, con muchas curvas de alta velocidad, bordillos, han quitado algunos de los bolardos, así que tendremos que ver cómo evoluciona la forma de pilotar. Y también el clima, no es un fin de semana fácil, así que hay muchas cosas que tenemos que arreglar", dijo Verstappen. En 2023, por mucho que hubiera dominado a lo largo y ancho, el RB19 no era el coche más prestacional a la hora de afrontar bordillos y curvas lentas, algo en lo que los ingenieros trabajaron durante el invierno. Para el RB20, por tanto, Imola podría ser una prueba interesante para conocer los progresos en una pista en la que el uso de los bordillos puede marcar la diferencia.

"La última vez que corrimos en Imola, en 2022, no era posible ser agresivo en muchas curvas debido a los bolardos. Así que creo que, naturalmente, ahora se pueden abordar de otra manera. Y creo que es más agradable, porque hace que la pista esté más viva. Me recuerda un poco a los días de la F3, era muy divertido. Así que sí, vamos a ver cómo va. No estoy seguro de si con los coches que tenemos ahora podemos ser agresivos, porque de todas formas rodamos poco, pero sin duda podemos ser más agresivos que la última vez que vinimos aquí."