Verstappen quiere la copa de constructores para Red Bull-Honda en Japón

Poco menos de una semana después del Gran Premio de Singapur, Max Verstappen ya tiene una oportunidad de revancha deportiva, aunque esos sentimientos de venganza no son necesariamente fuertes porque la racha de 10 victorias consecutivas ha terminado.

"No siento una emoción tan fuerte por eso en sí, no, porque sabía que ese día llegaría de todos modos. Lo que pasa es que no lo conseguimos en Singapur. Eso lo hizo mucho más difícil de lo esperado. La carrera siguió adelante, pero incluso en esa normalidad seríamos mucho más fuertes. Pero, de nuevo, si el ritmo de clasificación no está ahí, tampoco mereces estar entre los cinco primeros de la parrilla".

La carrera en Singapur le valió a Verstappen una carrera de recuperación e hizo que la batalla por la victoria fuera emocionante. A la pregunta de si todavía miraba hacia atrás en la carrera de Singapur y especialmente en las etapas finales, la respuesta es con una risa:

"No, ¡porque en realidad seguí todo en las pantallas durante la carrera! Sólo no vi cómo George se iba contra el muro, porque yo mismo estaba dando esa vuelta. Pero por lo demás pude seguirlo todo perfectamente".

Aparte de eso, Verstappen tampoco ha dejado de ocuparse de los demás. En Red Bull están mucho más pendientes de las lecciones de Singapur. "Por un lado, es una pena que no podamos probar las ideas que hemos adquirido ahora sobre Singapur hasta el año que viene, para tener que esperar tanto. Por otro lado, eso también nos da algo más de tiempo".

A la pregunta de si probará ya las lecciones aprendidas en el simulador en las próximas semanas: "Bueno, no lo creo. El simulador es bueno, pero sólo funciona hasta cierto punto. Al final, todavía hay que ver estas cosas en la práctica, en la propia pista".

¿Título de constructores en Japón, título de pilotos (tras el sprint) en Qatar?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

Suzuka es un circuito completamente diferente y también inmediatamente el lugar donde Red Bull Racing puede asegurarse el título de constructores. Si el equipo suma más puntos que el dúo de Mercedes Lewis Hamilton y George Russell y si Red Bull no pierde 24 puntos con Ferrari, entonces el trabajo está hecho. Verstappen espera al menos tener el trabajo hecho en Japón.

"Ganar el título de constructores sería otro gran logro de todos modos. Ese era, por supuesto, nuestro objetivo a principios de año. Todo el mundo en el equipo debe estar muy orgulloso del trabajo realizado durante esta temporada, pero por supuesto ya antes de este año, para entregar un coche tan bueno de nuevo. Si podemos terminarlo aquí, sería un poco más especial. Significaría algo más, especialmente para Honda si tenemos en cuenta la contribución que hace a nuestro equipo".

Si Red Bull lo consigue en Japón, el título de constructores ya estará en juego a falta de seis fines de semana. "Nadie se lo esperaba. Pero debo decir que la sorpresa a principios de año fue aún mayor. El equipo y yo esperábamos que este año estuviera muy reñido y, por supuesto, al principio no fue así. Durante el año todo el mundo empieza a elaborar diferentes ideas y se va uniendo un poco más, pero al principio de este año me encontré con la mayor sorpresa."

El año pasado Verstappen se hizo con el título de pilotos en el bello Japón, este año esa celebración tendrá que esperar al menos otras dos semanas hasta el Gran Premio de Qatar. Podría ser más bien por separado, ya que podría hacerse con su tercer título ya en la carrera al sprint del sábado en el Circuito Internacional de Losail.

"Pero la verdad es que tampoco siento grandes emociones al respecto. Quizá sea lo mejor, porque así podremos celebrar una bonita fiesta el sábado por la noche. Aunque probablemente mi tiempo de reacción será un poco menor en la salida del domingo", bromea Verstappen. "Pero no, no es broma: sé que va a llegar, pero realmente no me preocupa cómo lo ganemos al final. Lo más importante es intentar sacar el máximo partido cada fin de semana."