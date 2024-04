Max Verstappen no podría haber deseado nada más durante la carrera del sábado en Shanghái que cómo fue el día en realidad. El piloto tuvo que empezar la carrera al sprint desde la cuarta posición tras la espectacular clasificación del viernes, pero consiguió dominar tras una primera fase algo difícil. En la corta carrera de 19 vueltas, consiguió una ventaja de 13 segundos sobre su rival más cercano, Lewis Hamilton. Para el británico, P18 en la clasificación regular lo convertiría en un día de dos caras, pero ese no fue ciertamente el caso de Verstappen. El líder del Mundial también logró controlar la clasificación en la tarde china, lo que se tradujo en la pole número 100 de Red Bull Racing en Fórmula 1.

Mientras que Hamilton hizo todo tipo de cambios en la puesta a punto después de la carrera al sprint y dijo que fue en la dirección equivocada, exactamente lo contrario resultó ser para Verstappen. De hecho, Red Bull y él fueron capaces de utilizar la carrera sprint para optimizar la puesta a punto aún más hacia la calificación y la carrera principal, que está permitida bajo las reglas revisadas para 2024 - con dos veces un parc fermé.

"La carrera al sprint nos dio algunas ideas sobre cómo mejorar aún más el coche. Como resultado, el coche funcionó incluso mejor durante la clasificación", reveló Verstappen inmediatamente después. "Estoy muy contento con cómo ha ido la clasificación. El coche funcionó muy bien y mi última vuelta en la Q3 también fue muy buena. Estoy contento de haber podido terminar la clasificación en seco. Las condiciones eran buenas y además es una pista agradable para pilotar".

Con estas últimas palabras, Verstappen se refiere a la clasificación al sprint que aún estaba húmeda el viernes. Las condiciones meteorológicas "normales" de un día después significaban que todavía podía ir al límite en una vuelta, aunque para ello tuvo que cambiar de marcha en términos de mentalidad inmediatamente después de la carrera sprint.

"Si de repente vuelves a vueltas rápidas después de una carrera así por la mañana con poco combustible en el coche, necesitas una vuelta para volver a sentirte completamente cómodo. Además, tienes neumáticos nuevos en el coche cada vuelta, así que puedes acumularlos vuelta a vuelta y encontrar un poco de tiempo en cada curva. En este sentido, también me ha ayudado que ayer lloviera, así que hoy teníamos más juegos de blandos. Aparte de mi primera vuelta en la Q3, he podido acelerar un poco cada vez. La pista no se volvió mucho más rápida durante la sesión, pero estuvo bien así", señaló Verstappen para concluir sobre la poca evolución de la pista en el Circuito Internacional de Shanghái.