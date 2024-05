A principios de esta semana se confirmó que Adrian Newey dejará Red Bull tras una etapa de 19 años en la escudería de Milton Keynes, después de haber contribuido enormemente a las dos rachas de títulos del equipo con Sebastian Vettel y ahora Verstappen.

La noticia ha sido recibida como un duro golpe para Red Bull, especialmente si acaba perdiendo a Newey para irse a un equipo rival en medio del interés de Ferrari.

Pero aunque Verstappen alabó las contribuciones de Newey y deseó que el diseñador de 65 años se hubiera quedado, dijo que la perspectiva de que Red Bull pierda a su genio talismán del diseño tampoco es un gran desastre.

"Por supuesto, Adrian fue increíblemente importante para el éxito que tuvo Red Bull, pero con el tiempo su papel ha cambiado un poco", dijo Verstappen.

"Creo que mucha gente no entiende lo que hacía en realidad. No digo que no esté haciendo nada, pero su papel ha evolucionado. Ha llegado mucha gente buena al equipo, eso ha reforzado todo ese departamento".

"Por supuesto, hubiera preferido que se quedara, porque siempre se puede contar con su experiencia. Y como persona, es un tipo estupendo con el que se puede charlar y relacionarse.

"Pero también confío realmente en que el equipo técnico que tenemos fuera de Adrian es muy, muy fuerte y básicamente lo han demostrado en los últimos años con lo competitivo que es el coche".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Así que, desde fuera, parece muy dramático, pero si realmente sabes lo que está pasando dentro del equipo, no es tan dramático como parece".

Verstappen dijo que no tenía sentido intentar convencer personalmente a Newey para que se quedara y no le envidia un nuevo reto.

"No necesito convencer a nadie, porque al final del día, si alguien realmente quiere irse, que se vaya", añadió.

"Eso es también lo que le escribí. Si crees que es la decisión correcta para ti y tu familia, o buscas un reto diferente, o lo que sea, tienes que hacerlo".

"Al final del día, la F1 es un tanque de tiburones, todo el mundo piensa en sí mismo al final del día. Yo lo sé, no soy estúpido. Así que está bien".

"No puedo negar que hubiera preferido que se quedara sólo por cómo es como persona, sus conocimientos y con lo que aportará potencialmente a otro equipo si quiere unirse.

"Aparte de eso, confío en que la gente que tenemos es increíblemente buena en lo que hace".