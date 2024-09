FIA sanciona con "trabajo de interés público" a Verstappen por uso de malas palabras

Luego de que los comisarios del Gran Premio de Singapur citaran a Max Verstappen por sus comentarios en la conferencia de prensa del jueves, considerados ofensivos, la FIA ha dictaminado una sanción al holandés.

Según el comunicado enviado por la FIA, Verstappen tendrá que hacer trabajo de interés público.

La decisión de la FIA ante las palabras de Verstappen en Singapur

Los comisarios escucharon al piloto del coche 1 (Max Verstappen), al representante del equipo y revisaron la transcripción del audio.

La política de la FIA es garantizar que el lenguaje utilizado en sus foros públicos, como las conferencias de prensa, cumpla con las normas generalmente aceptadas para todas las audiencias y transmisiones. En particular, esto se aplica a las declaraciones de los participantes en los Campeonatos del Mundo, que son modelos de conducta tanto dentro como fuera de este deporte. Esto está claro en los reglamentos de la FIA y se ha visto reforzado por casos anteriores llevados ante los comisarios en la Fórmula Uno, en particular en Las Vegas en 2023.

Los Stewards revisaron la transcripción de la Conferencia de Prensa de Pilotos del jueves de la FIA en Singapur y Max Verstappen, piloto del coche 1, utilizó un lenguaje para describir su coche en el Evento en Azerbaiyán que generalmente se considera “grosero” o puede “ser ofensivo” y no se considera adecuado para su difusión. Se trata de una “conducta indebida”, tal y como se define en el artículo 20 del Código Deportivo Internacional, y constituye una infracción del artículo 12.2.1.k .

Los comisarios observaron que el lenguaje no iba dirigido a nadie ni a ningún grupo. Cuando fue convocado por los comisarios, el piloto explicó que la palabra utilizada es común en el habla tal y como la aprendió, ya que el inglés no es su lengua materna.

Si bien los comisarios aceptan que esto puede ser cierto, es importante que los modelos aprendan a ser conscientes cuando hablan en foros públicos, en particular cuando no están bajo ninguna presión en particular.

Verstappen se disculpó por su comportamiento.

Los comisarios señalan que se han impuesto multas significativas por lenguaje ofensivo o dirigido a grupos específicos. Este no es el caso aquí. Pero, como este tema ya se ha planteado antes y es bien conocido por los competidores, los comisarios determinaron ordenar una sanción mayor que la anterior y que Verstappen sea “obligado a realizar un trabajo de interés público” (art. 12.4.1.d del Código Deportivo Internacional), en coordinación con el Secretario General Deportivo de la FIA.