Verstappen se salva de la sanción tras clasificación en México

Los comisarios del Gran Premio de México tuvieron mucho trabajo tras la sesión de clasificación, ya que la Q1 estuvo especialmente animada debido al tráfico en pista. No menos de cinco pilotos fueron convocados para explicar las infracciones de las que se les acusaba, entre ellos Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Las infracciones se referían al comportamiento en condiciones de bandera amarilla o al salir del pit lane.

Fernando Alonso, George Russell y Max Verstappen tuvieron que dar explicaciones tras ser vistos parados a la salida del pit lane, creando una fila desordenada mientras intentaban crear un hueco con otros pilotos en pista para asegurarse una vuelta libre.



Los comisarios decidieron no sancionar a ninguno de los tres pilotos, al considerar que "todos los incidentes que se produjeron fueron consecuencia directa de la aplicación de un tiempo mínimo por vuelta [...] con el fin de evitar situaciones peligrosas de coches ralentizando en pista durante la calificación".

Afirman en su informe que esta situación es actualmente preferible en los boxes que en la pista, y que los pilotos actuaron "de buena fe y con la seguridad como prioridad". No obstante, los comisarios añaden que sería "deseable que se encontrara una solución mejor" en el futuro.

Lewis Hamilton, por su parte, fue investigado por no haber frenado lo suficiente bajo la bandera amarilla cuando ésta se presentó en la curva 3 tras el trompo de Fernando Alonso.

"Reduje la velocidad en la curva 2 y cuando me acerqué a la curva 3 se apagó la luz amarilla, pero estaba dos décimas por detrás, así que no fui más rápido en ese sector", explicó el piloto de Aston Martin. Esta visión de los hechos fue compartida por los comisarios tras estudiar las pruebas de vídeo, por lo que no dio lugar a una sanción.

Logan Sargeant fue señalado por un incidente similar, en el mismo lugar, pero el estadounidense fue acusado de adelantar a Yuki Tsunoda bajo la misma bandera amarilla. El piloto de Williams fue declarado culpable de esta infracción y fue penalizado con 10 puestos en la parrilla.

Por último, los comisarios también escucharon a Yuki Tsunoda y a un representante del equipo Williams, después de que el piloto japonés se encontró con un coche del equipo que no se mantuvo lo suficientemente apartado cuando salió de boxes en la Q2. También en este caso, la decisión aún no ha sido tomada.

