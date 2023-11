Verstappen: Las Vegas está "solo por el show" y no es igual a Mónaco

La F1 ha hecho todo lo posible para revivir la carrera de Las Vegas, obteniendo permiso para correr en el icónico Strip del paraíso del juego y encargándose de la promoción de la propia carrera, que se celebra el 18 de noviembre.

Se ha gastado 240 millones de dólares en una parcela de terreno, donde ha levantado un edificio permanente de boxes y control de carrera, así como instalaciones de paddock, algo sin precedentes.

Pero el circuito urbano en sí se limita a la densa parrilla de Las Vegas y se compone de un conjunto de largas rectas conectadas por horquillas, curvas lentas de 90 grados y chicanes, con las únicas curvas de alta velocidad que se espera que sean fáciles de tomar a fondo.

El bucle de 6,201 km (3,853 millas) no ha inspirado hasta ahora al tricampeón del mundo Verstappen. Cuando se le preguntó qué espera de la carrera, respondió: "En primer lugar, creo que estamos allí más por el espectáculo que por la carrera en sí, si nos fijamos en el trazado de la pista.

"Pero ya sabes, en realidad no me interesa tanto. Me gusta más ir allí, hacer lo mío y marcharme".

Cuando se le preguntó si la carrera sería similar al Gran Premio de Mónaco de F1, dijo: "Sí, pero Mónaco también es historia y el lugar en sí. Todo el mundo quiere haber estado en Mónaco una vez. Realmente no se puede comparar".

Foto de: Jim Utter Trabajos en curso en el circuito de F1 de Las Vegas

Verstappen sí admitió que la adición de una carrera en Las Vegas proporciona un valor añadido para la serie, ya que tiene como objetivo ampliar su huella en América del Norte y capitalizar el éxito de la serie de Netflix Drive to Survive.

"Depende del nivel", añadió. "En términos de espectáculo de carreras, tal vez no. Pero en términos de socios potenciales, por todo lo que lo rodea quizá sí. Pero claro, eso es algo en lo que no estoy muy metido...".

El piloto de Williams Alex Albon opinó que, aunque el trazado parecía "sencillo", en realidad podría favorecer los adelantamientos gracias a la larga ráfaga plana a lo largo del Strip.

"Es un circuito bastante sencillo en cuanto a su trazado, es fácil de aprender. La pista es bastante interesante, hay bastantes curvas combinadas, que no son fáciles para el bloqueo delantero, lo que no es bueno para nuestro coche, pero eso está bien", dijo.

"Lo que será interesante es la rugosidad y los baches de la pista.

"Creo que en términos de carrera, va a haber muchos adelantamientos, porque al menos por lo que yo he conducido, hay muchas oportunidades, muchos lugares donde se puede adelantar. Las rectas son enormes.

"Especialmente saliendo de la última curva en la curva 1, es una curva que no es tan difícil de decir cerca [del coche de delante]. Así que creo que habrá muchos adelantamientos".

Con información de Erwin Jaeggi y Adam Cooper