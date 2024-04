Los factores con los que Verstappen anuló la ventaja de Checo Pérez en Suzuka

La historia del Gran Premio de Japón 2024 fue la de un cambio de estación. Hace sólo seis meses, la Fórmula 1 llegó a Suzuka bajo los cielos cálidos y abrasadores del clima de mediados de otoño en la región noroccidental del Pacífico. Ahora, el GP de Japón se celebró en primavera. Eso significaba condiciones más frescas y una carrera potencialmente muy diferente.

Una vez más Max Verstappen salió victorioso. Pero, sin embargo, había un cambio en el aire que se filtraba con encantadores trozos de flor de cerezo que las máquinas de F1 no habían pasado antes por aquí.

Porque esta vez no se trató de una aplastante exhibición dominante del holandés solo en Red Bull, ya que la F1 llegó de nuevo a Suzuka tras el triunfo de Carlos Sainz para Ferrari, como ocurrió tras el GP de Singapur de 2023. En esta ocasión, Sergio Pérez ayudó al dominio de Red Bull en carrera y clasificación (1-2). Y Checo Pérez fue una amenaza para Verstappen durante todo el evento de 2024.

El viernes fue un toque de regreso del invierno - La FP1 fue fría y mientras Verstappen aventajó a Pérez por 0,181 segundos, y luego la carrera de la tarde lavada por la llovizna constante y temperaturas aún más frías. El sábado, por lo tanto, se sintió como un avance primaveral cuando el sol finalmente reapareció, antes de que los grandes aumentos de temperatura del día de la carrera bajo un fuerte sol trajeran una sensación veraniega a este lugar brillantemente brutal, áspero y listo.

En última instancia, los libros de historia de la F1 registrarán esto como otro paseo de Verstappen dado su margen de 12,5s de victoria sobre Pérez, y la oposición básicamente tan lejos como fue el caso el año pasado. Pero las semillas de este viaje de recuperación se plantaron durante la "primavera" del sábado.

Y fue aquí donde Pérez realmente tenía una ventaja muy real, lo que tenía preocupado a Verstappen. "Hasta ahora, no he estado contento con mis tandas largas", dijo después de la calificación. "Creo que el ritmo no era el que me hubiera gustado [en la FP3]. Así que es una incógnita de cara a [la carrera]...".

"Nuestro ritmo de carrera sigue sin ser tan malo, pero no es como me he sentido en algunas de las carreras de este año, el año pasado. Tan cómodo, digamos, como eso".

En esta etapa, Verstappen también estaba hablando sobre el potencial de Ferrari en tandas largas, algo que Red Bull había estado haciendo desde la FP1, cuando su asesor de deportes de motor Helmut Marko calificó el rendimiento de Charles Leclerc allí como "un poco irritante".

Durante las condiciones más frías en la práctica, Ferrari ofreció la promesa de una amenaza a Red Bull Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Con la FP2 efectivamente perdida, la práctica final se desarrolló de manera bastante diferente a lo normal. Los equipos, por lo general, se vieron obligados a renunciar a las múltiples simulaciones de clasificación que normalmente completan en esta etapa, dada la falta de tandas largas representativas completadas hasta este momento. En su lugar, una vez completada la tanda inicial de instalación, pasaron a realizar largas simulaciones de ritmo de carrera. Aquí, Red Bull y Ferrari se reflejaron exactamente, ambos centrándose sólo en los neumáticos medios durante periodos similares.

Ferrari lideró la carrera con un mejor promedio de 1m36.204s, a través de Leclerc. Este tiempo fue 0.482s mejor que el de Red Bull, lo que sugiere que las cargas de combustible fueron muy diferentes. Aunque Verstappen afirmó que "Ferrari parece muy cómodo", Sainz pronto echó por tierra las esperanzas de una segunda sorpresa de la Scuderia en dos carreras.

"[Nuestras tandas largas] no son mejores", dijo. "Es sólo que, creo, probablemente somos un poco más ligeros. Siempre corren muy despacio los viernes, siempre parece que les vamos a ganar el domingo, y luego nos sacan 20 segundos. Creo que hacen un poco de saco de arena en las tandas largas porque saben que es su punto fuerte".

Tras encontrarse con más deslizamiento trasero en la tanda larga de FP3 de Verstappen, los esfuerzos de Red Bull se concentraron en hacer que su coche equilibrara más hacia el subviraje reduciendo el ángulo del alerón delantero

Pero lo que no se podía negar para Verstappen y Red Bull era que, por una vez, no era su piloto líder en un aspecto vital. La mejor media de la FP3 en tanda larga la había conseguido Pérez, con 1m36.686s de media, superando a Verstappen por 0.122s. Pérez comenzó más rápido y mantuvo esa ventaja, con Verstappen sufriendo notablemente más degradación.

"No estoy muy contento conmigo mismo, con cómo fue mi tanda larga", explicó Verstappen. "Así que entonces, en realidad todos los demás parecen un poco mejores".

Pero incluso mientras hablaba allí en la conferencia de prensa posterior a la clasificación, dos de los tres factores que finalmente inclinarían la carrera del domingo a favor de Verstappen ya estaban involucrados.

El primero fue cómo Red Bull "cambió el coche y eso me dio más agarre", según Verstappen, en términos de su trabajo de puesta a punto posterior a la FP3. Con los equipos bloqueados en los paquetes de carga aerodinámica por este circuito técnico y desafiante, donde se premia la eficiencia aerodinámica, esto se concentró en los ajustes de equilibrio aerodinámico a través de ajustes en el ángulo de aleta del alerón delantero.

Habiendo encontrado más deslizamiento trasero en la tanda larga de FP3 de Verstappen - de ahí su degradación extra en esta pista complicada para los neumáticos traseros - los esfuerzos de Red Bull se concentraron en hacer que su coche se equilibrara más hacia el subviraje reduciendo el ángulo del alerón delantero.

Verstappen no estaba cómodo con la puesta a punto de su Red Bull, pero se lo agradecería a su equipo más adelante en el fin de semana Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

El agarre extra de los neumáticos blandos que el equipo había conservado al no rodar en absoluto en la FP2 anuló prácticamente todo en la clasificación. Y aquí es donde entró el segundo factor importante para la 57ª victoria de Verstappen en su carrera en la F1 y la tercera consecutiva en Suzuka.

Al liderar la clasificación frente a la dura prueba que le proporcionó Pérez -en torno a algunas oscilaciones inconsistentes del mexicano, principalmente en la Q1 y en las primeras tandas de la Q3- Verstappen se aseguró una ventaja crítica para triunfar en Suzuka. Así es como el factor del aire sucio impactaría masivamente en un rival perseguidor - aumentando el deslizamiento trasero y por lo tanto añadiendo degradación térmica.

Pero Verstappen tuvo que proteger esa ventaja ganada a pulso en la salida. Dos veces, de hecho.

Cuando las luces se apagaron inicialmente, Verstappen no tuvo ningún problema en la bajada hacia las famosas curvas iniciales de Suzuka. Pérez arrancó lo suficientemente bien, pero no lo suficiente como para hacer ningún avance en la ventaja de su compañero de equipo desde la pole. Y cualquier idea que tuviera Pérez sobre cómo erosionarla quedó rápidamente aparcada.

En el pelotón de detrás, en la curva 3 al inicio del complejo de Esses, Daniel Ricciardo, junto con su compañero de equipo en RB Yuki Tsunoda, bastante agobiado por haber salido con neumáticos medios y con otros ganando terreno por haber montado los blandos, estaba entre el piloto de Aston Martin Lance Stroll y el de Williams Alex Albon. Sin embargo, Ricciardo sólo era consciente de la posición de Stroll, por detrás, en su interior. Con esto en mente, Ricciardo giró hacia el exterior al acercarse a la curva de izquierdas, lo que dejó a Albon sin ningún sitio a donde ir. Albon pisó el freno al darse cuenta del problema en el que se encontraban, pero no había tiempo ni espacio suficiente para evitar lo que se avecinaba.

El contacto hizo girar a Ricciardo y lo lanzó a él y a Albon a la grava, y luego rápidamente a las barreras de neumáticos en el exterior. Como estas debían ser reconstruidas antes de que pudiera continuar la carrera, por no hablar de la necesidad de asegurarse de que los dos pilotos estaban ilesos, como así fue, las banderas rojas ondearon rápidamente.

Por lo tanto, Verstappen lideró el pelotón en los boxes, donde la atención se centró en los cambios de estrategia de neumáticos y los cambios de equilibrio del coche, ahora que las restricciones del parc ferme habían terminado.

Ricciardo y Albon chocan y provocan la bandera roja en la primera vuelta Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

En cuanto a los neumáticos, la pareja de Red Bull se mantuvo con los medios con los que habían tomado la primera salida, al igual que Lando Norris en tercera posición. Detrás del McLaren, Ferrari puso a Sainz en el segundo de los dos juegos de medios nuevos que le quedaban e hizo lo mismo con Leclerc más atrás en el pelotón.

Tanto para Verstappen como para Pérez, según el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, "la bandera roja les ayudó a reajustar sus alerones delanteros después de que probablemente habían compensado demasiado" con los ajustes posteriores a la FP3.

Pero aún así, el enfoque aquí para el líder todavía no estaba decidido, ya que Marko reveló que durante la parada con bandera roja, "hubo una discusión muy larga antes sobre cuántos clics del alerón delantero teníamos que cambiar".

El impacto de esto se sentiría más tarde, pero primero Verstappen tuvo que sobrevivir a otra "parte crítica: mantenerse por delante" en la segunda salida. Pérez sintió que se escapó "un poco mejor, pero no lo suficiente para alcanzar a Max". De hecho, el RB20 perseguidor tenía una ventaja de impulso al salir de la línea, por lo que esta vez Verstappen picó más agresivamente a su derecha para cubrir cualquier débil amenaza de ataque intra-equipo.

"Nos sorprendió el aumento de la temperatura. Con el equilibrio, simplemente no pudimos controlarlo en el primer stint, lo que significó que la degradación fue un poco mayor" Sergio Pérez

Al final de la tercera vuelta de 53, Verstappen había conseguido una ventaja de 0.991s. Pérez hizo lo suficiente para mantenerse dentro del rango de DRS cuando se activó en la segunda vuelta después del reinicio - vuelta cuatro.

Pero eso fue lo más cerca que estuvo Pérez porque, después de una sola activación del DRS en la vuelta cinco, volvió a caer a 1,2s de desventaja la siguiente vez que pasó por boxes. Además, en la sexta vuelta, se fue largo en Degner 2 y perdió casi un segundo.

"Era una curva bastante complicada", dijo Pérez. "Me pasé por encima del bordillo y sólo esperaba no sufrir daños, porque con estos pisos es muy fácil salirse y sufrir daños. Por lo que sé, no hemos tenido ninguno.

"Me pasé de frenada y pasé por encima del bordillo. Una vez que estás en la parte superior del bordillo, se acabó el juego. Sólo tienes que dejar que el coche ruede, pasar por encima, porque es mejor pasar por encima que estar encima. Obviamente he cogido mucha suciedad en los neumáticos, que he tardado una o dos vueltas en limpiar, y he perdido un par de segundos".

Pérez hizo una mejor escapada en la reanudación, pero aún así no fue suficiente para quitarle el liderato a Verstappen Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

De hecho, en la vuelta 10 la ventaja de Verstappen había crecido hasta casi 3s. Y siguió ampliándola hasta un máximo de 5,1s durante el resto del primer stint. Para los líderes, esto terminó en la vuelta 15, cuando Pérez entró en boxes para un nuevo juego de neumáticos medios. La brecha que Verstappen había construido fue decisiva para que Red Bull entrara primero en boxes con su segundo piloto, dada la considerable potencia del undercut en Suzuka.

Sobre sus pérdidas en los primeros compases de la carrera, Pérez volvió a centrarse en los cambios meteorológicos.

"Desgraciadamente, creo que nos sorprendió el aumento de la temperatura", explicó sobre la subida de 12ºC de la temperatura de la pista desde la calificación hasta los 39ºC de la carrera. "Con el equilibrio, simplemente no pudimos controlarlo en el primer stint, lo que significó que la degradación fue un poco mayor".

Horner consideró que "el hecho de que las condiciones fueran un poco más calurosas no fue una desventaja para nosotros", pero esto es relativo a que el RB20 sigue teniendo una gran ventaja en la conservación de los neumáticos a través de un concurso de degradación térmica. Para sus pilotos, el calor añadido seguía siendo un gran reto incluso en el mejor coche de la temporada.

"En general, todo es un poco más difícil", dijo Verstappen. "Cuando hace más calor, tienes un poco menos de agarre. Las primeras vueltas estás intentando adaptarte a eso. Creo que en general nos ha ido bien. Pero, sí, siempre es un poco más complicado cuando de repente todo el fin de semana has hecho una cierta temperatura y de repente sube un poco."

Y este es el tercer factor crítico para completar el cambio de Verstappen de lo que fue una lucha muy real FP3 race-pace. Cuando el mercurio sube, se añade una prima adicional a su destreza en la gestión de los neumáticos en comparación con Pérez. Y lo aprovechó de forma excelente.

No es que las cosas no pudieran ir aún mejor para Verstappen, que en un intercambio en la vuelta nueve con el ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase que Marko etiquetó como "el viejo matrimonio saliendo de nuevo", pidió "uno o dos clics" menos en términos de ajustar de nuevo el ángulo de su alerón delantero en su primera parada. Esto sería para más medios.

Salió de esta en segundo lugar, detrás de Leclerc. A diferencia de la carrera de 2023, cuando Verstappen sólo dejó de liderar un puñado de vueltas después de su primera parada en boxes, esta vez tuvo que remontar hasta su finalmente bien establecida ventaja debido a la compresión del campo en 2024 combinada con la excelencia táctica de Ferrari el domingo pasado.

Leclerc lideró durante un puñado de vueltas utilizando una audaz estrategia de una sola parada Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Con aire limpio, lo óptimo eran dos paradas", afirmó el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur. Pero, con Leclerc saliendo desde la octava posición debido a su segunda decepcionante clasificación consecutiva, "para salvar la posición en pista y evitar estar en la lucha, para Charles, lo mejor era hacer una parada", según Vasseur de nuevo. Y así, Ferrari le cambió de su 'Plan A' inicial de dos paradas a su 'Plan C' alternativo.

"La diferencia no era increíble, pero depende de tu posición en pista", añadió Vasseur. "Probablemente es un poco más difícil cuando tienes que hacer una sola parada porque tienes que mantener todo bajo control y siempre tienes la tentación de empujar un poco más. Pero lo hizo muy bien".

Leclerc tenía inicialmente una ventaja de 3.7s al final de la vuelta de salida de Verstappen, momento en el que Pérez, que se había descolgado del líder y solo tenía 3.1s de ventaja sobre Norris cuando el McLaren se convirtió en el primero de los de delante en parar en la vuelta 11, perseguía ahora al británico. Ya había adelantado a Lewis Hamilton con una pasada por el interior de 130R en la vuelta 17, luego afrontó cinco giros para ponerse a la altura de Norris y despacharle con un movimiento controlado por la línea interior en la chicane del Triángulo Casio en la vuelta 22. Esto fue una vuelta después de que Verstappen hubiera llevado fácilmente a Leclerc con DRS a la curva 1 en la línea de carrera, mientras que el Ferrari giraba a la derecha.

Leclerc aguantó por delante de Pérez pero, en la vuelta 26, una salida de Degner 2 similar a la que su rival había hecho antes permitió al Red Bull pasar al Ferrari.

"El coche fue mejorando a lo largo de la carrera" Max Verstappen

La brecha entre los líderes era ahora de 10s, pero el stint medio luego jugó de una manera similar a la primera una vez que la acción temprana se trató.

Verstappen amplió gradualmente su ventaja en 1,5s más entre el momento en que recuperó el primer puesto y cuando Pérez se detuvo de nuevo al final de la 33ª vuelta.

"El coche fue cada vez mejor para mí a lo largo de la carrera", dijo Verstappen, sintiendo que la llegada de la nubosidad tardía le había impulsado aún más, ya que dio un respiro a los neumáticos.

El último stint fue familiar para la pareja de Red Bull. Pérez había vuelto a ser superado por Norris, pero esta vez sólo tuvo que borrar una desventaja de 0.4s y estaba por delante de nuevo dos vueltas después de su segundo servicio. El siguiente fue Leclerc, a quien Pérez despachó en la curva 1 con la misma rapidez en la vuelta 36. El undercut resultó potente, pero no pudo ser.

El undercut resultó potente, pero no fue suficiente para poner en apuros al Red Bull 1-2. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Los pilotos rojos y naranjas se habían convertido en parte de la narrativa de la carrera gracias a la táctica de una parada de Ferrari.

Justo cuando Leclerc entraba en boxes después de que su desliz de Degner dejara pasar a Pérez en la vuelta 26, McLaren llamaba a Norris en el mismo recorrido para su segunda parada - receloso de la amenaza de George Russell después de que Mercedes hubiera podido hacer un primer stint mucho más largo gracias a haber cogido neumáticos duros durante la bandera roja. Aquí McLaren esperaba evitar perder tiempo si se colaba por delante temporalmente al principio del último stint de Norris.

Cuando Leclerc salió de boxes por delante de Norris, ambos estaban compitiendo hasta el final y el Ferrari más rápido tenía ventaja, algo que se vio reforzado por el hecho de que Norris tuviera que adelantar a Russell en la vuelta 28.

Sainz se había convertido en un factor en el inicio del último stint de Verstappen, ya que Ferrari le había dejado fuera en un stint intermedio más largo del típico de dos paradas en el que se había quedado una vez que McLaren se había mostrado agresivo parando a Norris pronto en la fase inicial tras el rearranque.

El español había alargado su segundo stint con los medios que había utilizado al principio, mientras que Norris estaba utilizando los dos juegos de neumáticos duros que McLaren había favorecido para su estrategia de carrera. Cuando Sainz se apartó de Verstappen al final de la vuelta 36, el camino del holandés hacia la victoria estaba completo.

Pero Sainz tenía entonces una diferencia de 7,7s con Norris y de 2,1s con su compañero de equipo. Rápidamente recortó distancias, incluso adelantando a Hamilton, y eliminó tanto a su antiguo como a su actual compañero de equipo con sencillas pasadas por DRS en la recta de boxes en las vueltas 44 y 46, en el caso de Norris después de que el McLaren se bloqueara en la horquilla en la vuelta anterior.

"Las condiciones de la pista cambiaron mucho a lo largo de la carrera", dijo Sainz después. "Pasamos de una pista muy soleada que no habíamos tenido en todo el fin de semana a una pista muy nublada. La degradación ha bajado mucho [como resultado de ello] y se podía forzar mucho más los neumáticos a mitad de carrera. Esto cambió bastante la situación. En un momento dado, pensé que el podio no era posible, pero luego con un duro nuevo [para el stint final], el ritmo era mega y pude volver al podio".