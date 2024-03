Verstappen domina Arabia: Fin de semana y sensación perfecta

Dos de dos, con la única mancha de no haber podido dar la vuelta rápida en la parte final de la carrera, cuando se encontraba en tráfico de vueltas y así Max Verstappen robar todo en un find e semana de Arabia donde el holandés no tuvo rival.

Max Verstappen también se llevó la victoria en el primer trazado callejero de la temporada, dominando el Gran Premio desde la primera a la última vuelta sin mayores dificultades, y sumando además el podio número 100 de su carrera. Tras salir desde la pole position ganada el sábado con tres décimas de ventaja, el holandés estiró inmediatamente la diferencia con Charles Leclerc por detrás, que luego tuvo que ceder el paso a Sergio Pérez.

Verstappen continuó inmediatamente ampliando su ventaja sobre Checo Pérez más allá de los tres segundos, al menos hasta el momento que cambió la carrera. Efectivamente, en la séptima vuelta tuvo que entrar el Safety Car debido al impacto de Lance Stroll contra las barreras en la curva 22, lo que provocó que muchos equipos aprovecharan el periodo de neutralización para hacer la parada obligatoria.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

En una pista como Yeda, en la que es muy difícil adelantar pero en la que la baja degradación permite mantener vivos los neumáticos durante mucho tiempo, la oportunidad de parar era demasiado buena como para no aprovecharla y esto llevó a los pilotos de cabeza a tirar, incluido Verstappen. Una vez completado el stint detrás del coche de seguridad, el holandés volvió a ampliar su ventaja, sin muchas dificultades, ganando bajo la bandera a cuadros por unos buenos 15 segundos sobre su compañero de equipo.

La única dificultad fue la vuelta en la parte final de la carrera, en la que Pérez también tuvo que desenredarse, lo que también influyó en la diferencia final. En general, sin embargo, el holandés no tuvo rivales y ganó cómodamente.

"Creo que en general ha sido un fin de semana fantástico para todo el equipo. Pero también para mí, me he sentido muy bien con el coche. Y sí, en la carrera también fue más o menos igual. Por supuesto, el último stint fue un poco más largo de lo que nos hubiera gustado, pero con el coche de seguridad había que parar. Así que las últimas vueltas, incluso con los coches doblados y los neumáticos fríos, fueron un poco difíciles. Pero teníamos un buen ritmo y pudimos gestionarlo bastante bien incluso con el hueco. Así que sí, en general estoy muy, muy satisfecho", dijo Verstappen después de la carrera.

Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Está claro que hacer un stint de unas 50 vueltas no es ni mucho menos lo ideal, pero muchos pilotos gestionaron bien lo difícil, llegando a meta sin mayores complicaciones. Sin embargo, es importante mencionar que con curvas de alta velocidad como las de Yeda, es importante mantener la constancia y no dejar que los neumáticos se enfríen, tanto es así que en un momento dado se le dijo al propio Verstappen que redujera el lift off al final de las rectas para recuperar algo de temperatura.

"Creo que lo ideal sería no querer hacer un stint tan largo con ese neumático, pero tuvimos que hacerlo, y por supuesto aquí, con todas estas curvas de alta velocidad, si el neumático se va un poco por la ventana, se hace un poco más difícil", añadió el tricampeón del mundo, que empezó haciendo un carrerón completo.