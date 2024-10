Pirelli lanza un videocast con personalidades de la F1 como Verstappen

Pirelli ha lanzado 'Box box box', un videocast visible en el canal YouTube de la empresa milanesa. Además de una producción muy cuidada, destaca el perfil de los invitados, que intervendrán en una serie de seis episodios, cada uno de los cuales propondrá un tema.

Comienza con un equipo de excelencia para el primer tema: "Velocidad", el primer episodio que cuenta con tres invitados especiales: Max Verstappen, Andrea Stella y Nikolas Tombazis. El campeón del mundo resumió su concepto de velocidad en unas palabras lapidarias... Verstappen: "¿Cuándo lo sientes? Cuando chocas contra un muro!".

Hablando de las sensaciones relacionadas con la velocidad en el cockpit, Verstappen no tiene dudas sobre el circuito que le gustaría volver a ver en el calendario: "¡Mugello! Pistas fluidas, no demasiado stop-and-go, me gustaría pilotar en más circuitos donde haya curvas suaves y rápidas".

Los siguientes episodios propondrán otros temas específicos: Entrenamiento, Dedicación, Tiempo, Adrenalina y Desafío, con la conducción confiada al periodista Tom Clarkson, que también media en las ruedas de prensa oficiales de la FIA. En cada episodio, de unos veinte minutos de duración, tres invitados responden por turnos a las preguntas de Clarkson, hablando de su relación con el tema del episodio también a través del relato de algunas anécdotas personales.

Un proyecto, el de Pirelli, que pretende presentar caras conocidas en un contexto más distendido, sacando a la luz aspectos menos conocidos de los protagonistas del mundial de Fórmula 1. Entre los invitados de los próximos episodios estarán Charles Leclerc, Mohammed Ben Sulayem, Stefano Domenicali, Valtteri Bottas, Christian Horner, Alex Albon, Gunther Steiner y otras caras conocidas y menos conocidas del paddock de la Fórmula 1.