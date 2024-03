Varios pilotos de F1 han sido mencionados en la búsqueda de un sucesor de Lewis Hamilton para la temporada 2025, pero el nombre del tetracampeón de F1 Sebastian Vettel también sonó brevemente en el paddock.

El alemán dijo adiós a la F1 después de 2022, pero sería un candidato para Mercedes F1. En declaraciones a la filial alemana de Sky Sports, Vettel confirmó que había mantenido conversaciones con el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, pero: "Todavía no lo hemos hablado en concreto. Sigo en contacto con gente que me ha guiado directa o indirectamente durante años o que ha viajado con el circo. Por supuesto que seguimos en contacto, dependiendo de si las cosas van bien o no tan bien. Tengo la suerte de conocer a mucha gente y, si tengo curiosidad por algo, puedo preguntarles directamente".

El propio Vettel, que hizo el cambio de Red Bull Racing a Ferrari en 2015, encontró la noticia de Hamilton algo inesperada. Al principio era "muy escéptico" y "pensaba que no era verdad". "Pero luego algunas cosas resultaron ser ciertas y estoy muy contento por Lewis", respondió Vettel a esa noticia.

"También le envié un mensaje inmediatamente después y seguimos en contacto. También estoy en contacto con otros y con Toto, pero no hemos hablado específicamente sobre lo que podría deparar el futuro."

Vettel confía en que Hamilton lo hará bien en la Scuderia. "Lo afrontará, pero la transición a un nuevo equipo siempre es difícil, sobre todo al principio", advierte. "Muchas caras familiares que has conocido durante tantos años se han ido. Tienes que acostumbrarte al nuevo entorno, pero lo afrontará".

Vettel dejó entreabierta la puerta a un regreso tras su retirada de la Fórmula 1, aunque fue principalmente para una participación puntual en el Gran Premio de Japón, en su querida Suzuka. Esta semana, sin embargo, el alemán ha vuelto al volante de un coche de carreras, aunque de otro calibre: el Porsche 963 LMDh. Como ha vuelto a hacer metros, surge la pregunta de si ha cambiado algo en su decisión de decir adiós. Él subraya que no. "Pero también dije en su momento que no sabía qué esperar y que salir ahora era lo correcto para mí", recuerda. "No sé si habrá un siguiente paso. De momento no lo siento así. En términos de edad, ya no soy el más joven, pero si nos fijamos en los demás en este campo, teóricamente todavía tengo mucho tiempo, así que eso no es lo primero que se interpondría en mi camino. Pero no es el mayor problema en este momento".