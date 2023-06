Cómo Vettel terminó contratando al ingeniero de Verstappen en Red Bull

Con Max Verstappen dominando la era actual, los espectadores de F1 escuchan regularmente las conversaciones en carrera entre el holandés y su ingeniero Gianpiero Lambiase dentro de Red Bull.

Pero incluso antes de que la actual ola de éxitos de Red Bull aumentara la cobertura de sus intercambios de radio de equipo, Lambiase se había forjado una reputación por mantener a Verstappen bajo control con un comportamiento serio al que su piloto respondía positivamente, incluso burlándose de él en las últimas vueltas de su sorprendente triunfo en la carrera del 70º aniversario de la Fórmula 1 en Silverstone en 2020.

Lambiase se unió a Red Bull en 2015 después de haber sido ingeniero de carrera de Paul di Resta y luego de Sergio Pérez en lo que entonces se llamaba Force India (comenzó en la F1 trabajando para la iteración anterior del equipo como Jordan en 2005) y ha sido jefe de ingenieros de carrera de Red Bull desde el verano pasado.

En una entrevista exclusiva con Autosport, Horner explicó cómo Vettel -entonces quien tenía como ingeniero a Guillaume Rocquelin, más conocido como 'Rocky' después de que sus propios intercambios radiofónicos con el alemán ganaran fama hace una década- había desempeñado un papel clave para que Lambiase fichara por Red Bull.

"Gianpiero Lambiase (GP) ha crecido muchísimo", dijo Horner sobre Lambiase. "GP vino originalmente como sustituto de Rocky, que estaba dando un paso adelante en el papel de jefe de ingeniería de carrera - el papel que GP efectivamente tiene ahora.

"Y pasó por un proceso agotador que incluyó una larga entrevista con Sebastian para convertirse en el sucesor de Rocky [como ingeniero de carrera de Vettel].

Sebastian Vettel, Red Bull Racing talks with his engineer Guillaume Rocquelin on the grid

Photo by: Andre Vor / Sutton Images