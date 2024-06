Tras un interesante regreso a la Fórmula 1 el año pasado con AlphaTauri, Daniel Ricciardo comenzó la temporada 2024 con Visa Cash App RB (la nueva identidad del equipo italiano) con el estatus de principal candidato a suceder a Sergio Pérez en Red Bull Racing, ya que este último realizó una campaña 2023 muy por debajo de las expectativas. Un tercio de temporada después, el australiano está dominado por su compañero Yuki Tsunoda en la pista y en el campeonato, y acaba de asistir impotente a la renovación del contrato de Checo Pérez por dos temporadas.

Más allá de las cuestiones contractuales, son las dificultades deportivas de Ricciardo, ganador de ocho Grandes Premios en F1, las que suscitan interrogantes al recordar tanto, aunque en un contexto diferente, a las que se encontró durante su fichaje por McLaren en 2021 y 2022. Aunque él mismo admite que no ha "hecho lo suficiente" para justificar un regreso a Red Bull, su situación no ha despertado realmente la empatía de Jacques Villeneuve.

El canadiense, campeón del mundo en 1997 y asesor habitual del Gran Premio de F1 para Canal+ , trabaja junto a Sky Sports para la cita de Montreal. Y fue para el canal británico donde se mostró muy crítico con Ricciardo:"¿Por qué sigue en la F1? ¿Por qué?", comenzó.

"Llevamos cuatro o cinco años escuchando lo mismo. 'Tenemos que mejorar el coche para él'. Pobrecito. Lo siento, lleva así cinco años. No, así es la F1. Puedes hacer ese esfuerzo por Lewis Hamilton, que ha ganado varios campeonatos. No haces ese esfuerzo por un piloto que no está a la altura".

"Si no estás a la altura, vete a casa, ya habrá otro que te sustituya. Así ha sido siempre en el automovilismo, es la cumbre del deporte. No hay razón para seguir e inventar excusas".

"Todos están hablando de su primera temporada o dos", añadió. "Vencía a un [Sebastian] Vettel agotado, que intentaba inventar cosas con el coche para ganar y arruinaba sus fines de semana. Luego venció a [Max] Verstappen durante media temporada, cuando Verstappen tenía 18 años y estaba empezando. Entonces eso fue todo, no ganó a nadie después de eso".

De hecho, ignorando 2016, cuando Verstappen llegó a mitad de temporada a Red Bull, Ricciardo también le ganó en 2017, y también venció a Nico Hülkenberg y Esteban Ocon en sus temporadas en Renault.

Entonces Villeneuve concluyó finalmente: "Creo que su imagen le ha mantenido en la F1 más que sus resultados reales."

Mientras se espera que el nuevo nombramiento de Tsunoda en VCARB se haga oficial en breve, el segundo asiento en el equipo parece que se decidirá entre Ricciardo y Liam Lawson.