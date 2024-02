Villeneuve: "Sainz ignorará los deseos de Ferrari"

Lewis Hamilton anunció a principios de mes que dejaría Ferrari en 2025. Fue un movimiento sorprendente, ya que el piloto británico de 39 años había firmado un nuevo contrato multianual con Mercedes sólo cinco meses antes que, en teoría, lo mantendría con la casa alemana más allá del 2024.

Carlos Sainz será el que se vea obligado a dejar Ferrari, ya que su compañero Charles Leclerc ha firmado un nuevo contrato a largo plazo apenas iniciaba el año, en lo que inició una serie de movimientos en la parrilla al que le siguieron la renovación de Lando Norris con McLaren y el cambio de Hamilton.

Villeneuve cree que esto empezará a afectar a la dinámica del equipo italiano durante la temporada 2024.

"Sainz no tiene intención de correr para Ferrari", dijo Villeneuve en una entrevista con Crash.net.

"No le importará lo que quieran de él".

charles-leclerc-carlos-sainz-f

"De momento, su única preocupación es mostrarse. Va a tener que hacer una buena actuación para demostrar a los demás equipos que es una opción atractiva", expresó el campeón del mundo.

"Así que se va a centrar en batir a Leclerc", advirtió el canadiense quien considera el español ya no jugará del todo en equipo.

Hablando después de la presentación, Carlos Sainz dijo lo contrario.

"Siempre he sido un jugador de equipo, todo el mundo en la Fórmula 1 lo sabe", dijo Sainz.

"Siempre he predicado con el ejemplo. Si me lo piden, por supuesto que ayudaré a Charles. Si lucho por el campeonato del mundo, espero que Leclerc me ayude".