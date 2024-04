Max Verstappen está contratado con Red Bull hasta 2028, en lo que respecta a los contratos hasta el día de hoy. Inicialmente, Helmut Marko reveló que pensaba que Wolff quería contratar al holandés, quien negó estas afirmaciones.

Luego llegó el asunto Christian Horner, y al parecer la familia Verstappen comenzó a distanciarse significativamente de los jefes del equipo, hasta el punto de que el holandés dijo en repetidas ocasiones que no se quedaría si Marko dejaba el equipo.

Toto Wolff ha respondido a esta oportunidad diciendo que estaría encantado de que el tricampeón se uniera a Russell, y que "haría todo lo posible" para que esto sucediera. Sin embargo, Jacques Villeneuve dijo que todo era una mentira.

"No puedo imaginar que Toto Wolff quiera a Max", dijo Villeneuve a OLBG. "La única razón por la que está considerando la idea es sólo para molestar a Red Bull".

"No me lo imagino (a Verstappen) en Mercedes porque perdieron el campeonato contra Red Bull y Max. Estoy seguro de que no es porque realmente quiera a Max", continuó el jefe del equipo, que por ello el canadiense cree que está librando una guerra mental contra los toros.

"Hay mucha venganza personal dentro y fuera de Red Bull en este momento. Todo es un lío. ¿Sería el equipo tan bueno sin Horner? Es una pregunta difícil. ¿Ganaría el equipo sin Verstappen? Probablemente".