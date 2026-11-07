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2026 Fórmula 1 GP de Sao Paulo
5 nov 2026 al 8 nov 2026
| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR
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Fórmula 1 GP de Sao Paulo
F1 EN VIVO: Clasificación del Gran Premio de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo de la F1 2026 en Brasil con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Autódromo José Carlos Pace
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Texto en vivo
13:01
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Varios cambios de última hora, estaban ya en la fila del pit lane y se volvieron al box a cambiar gomas de lluvia extrema
13:01
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¡ARRANCA LA CLASIFICACIÓN CON LLUVIA EN INTERLAGOS!
12:59
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Todos listos para salir con intermedias
12:58
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"Esta puede ser la mejor parte de la clasificación", le dicen a Verstappen antes de empezar
12:54
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¡5 minutos para esto y ya salen los paraguas otra vez!
12:46
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Las pistas que tenemos para hoy, aunque la lluvia cambiará todo
Formula 1
Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de Brasil 2026
Mientras el triplete americano de la F1 llega a su fin, un nuevo campeón y un nuevo héroe local salen a la pista en Sao Paulo. Esto es todo lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes, con la salvedad de que todo esto podría cambiar si aparece la habitual lluvia de Brasil
12:44
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La reacción de Hamilton al probar el mate
12:42
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Los stickers de Franco
12:37
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Los héroes locales
12:29
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La lluvia ligera continúa cayendo en Interlagos
11:56
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Formula 1
FIA emite una advertencia formal a Sergio Pérez tras arrojar un objeto a pista en la FP3 de Brasil
Los comisarios de la FIA determinaron dejar todo en una advertencia luego de que Checo Pérez arrojara una pieza en la FP3 en el Gran Premio de Sao Paulo.
11:49
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Formula 1
Toto Wolff defiende a MotoGP sobre Qatar: "Los pilotos no saben nada de lo que está pasando"
El director del equipo Mercedes de F1 dice que respeta a quienes no desean viajar a Qatar, pero defiende la decisión de los organizadores
11:40
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11:38
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Dejó de llover y esto dice la FIA: En el circuito se registra actualmente una combinación de lluvia de moderada a intensa, acompañada de tormentas. Se espera que esta situación persista durante al menos las próximas 1 o 2 horas. Aunque no está claro cuánto tiempo más continuará la inestabilidad después de ese lapso, se prevé un intervalo sin precipitaciones más tarde esta tarde, antes de que llegue una segunda oleada de lluvia esta noche. El riesgo actual de lluvia durante la sesión de clasificación es del 40 %.
11:33
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Formula 1
Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro
Brillante actuación del piloto italiano en la FP1 del Gran Premio de Brasil, concluida en séptima posición pese a una preparación limitada a dos horas de simulador. También Briatore lo felicitó. Y sobre el futuro llega una confirmación: “En 2027 no correré en Fórmula 2. Nicolas Todt está trabajando para encontrar la mejor solución”.
11:33
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Bueno, dejó de llover en Interlagos
11:29
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11:28
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Nos avisa Fede Faturos desde el circuito que se oyen truenos muy fuertes a esta hora. Queda hora y media para la clasificación. Aquí una foto que nos manda Filip Cleeren:
11:23
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11:19
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¡¡LLUEVE CON TODO EN INTERLAGOS!!
11:15
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Recuerden los horarios de la clasificación:
10:39
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Formula 1
Verstappen domina la FP3 en Brasil; Colapinto en 14° y Sergio Pérez en 20°
Max Verstappen superó a Andrea Kimi Antonelli en la tercera práctica libre en Brasil, mientras que Franco Colapinto se ubicó en el grupo medio. Checo Pérez por delante de Valtteri Bottas.
10:32
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El propio equipo le preguntó a Checo qué fue lo que arrojó y el mexicano no está seguro: "una pequeña caja, algo de la radio"
10:30
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Bearman fue el primero en recibir la bandera a cuadros... en la FP3. Lo siguió Colapinto.
10:29
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Se nos va terminando la última práctica del fin de semana en Interlagos.
10:27
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Mientras tanto, los comisarios investigarán a Checo después de la sesión por "condición insegura".
El piloto de Cadillac fue visto arrojar algo desde el cockpit.
10:25
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Recordamos que el mexicano penalizará por cambios en la unidad de potencia.
Formula 1
Oficial: Checo Pérez penalizará en el GP de Sao Paulo al montar nuevos componentes en su Cadillac
Sergio Pérez advirtió el viernes que podría modificar la unidad de potencia para el resto del fin de semana en Interlagos.
10:24
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Checo Pérez alcanzó un registro de 1m13s573 y es 20°, una décima y media por delante de Bottas.
10:23
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Los Alpine se muestran lejos de los Racing Bulls con estos registros.
10:22
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Colapinto cerró una vuelta de 1m12s925 y es 14°. Gasly giró en 1m12s644 y es 11°.
10:19
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Franco está ahora en pista con la goma blanda.
10:18
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Colapinto y Checo permanecen en pits aún sin salir a girar con los blandos.
10:17
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Leclerc se acomoda apenas quinto con 1m11s896.
10:16
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Verstappen toma el primer lugar con 1m11s622, seguido por Antonelli con 1m11s647 y Norris con 1m11s753.
10:15
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Russell ciera una vuelta de 1m11s806 y Piastri queda a una décima.
10:12
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Al entrar en los 20 minutos finales, Russell y Piastri son los primeros en montar neumáticos blandos.
10:10
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Y al momento de escribir eso... ¡ahora son solo Franco y Checo!
10:10
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En pista en este momento: Colapinto, Pérez, Gasly, Sainz, Albon y Bottas.
10:07
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Parece que será el final de la práctica para Hamilton.
10:04
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Hamilton entró a los pits con humo en el cockpit, según reportó el mismo piloto.
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Por: Gaby Manzo
Publicado: 7 nov 2026, 18:01
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