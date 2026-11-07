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5 nov 2026 al 8 nov 2026

| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR

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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil

Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la FP3 y en la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo de la F1 2026 en Brasil con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Autódromo José Carlos Pace

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09:58  

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El que no tiene problemas por ahora es Hulkenberg. Lo cual es una gran noticia para el alemán, ya que el viernes no pudo dar ni una vuelta...

09:56  

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Stroll tiene problemas en su Aston Martin que parecen terminales... al menos para esta práctica.

09:52  

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La mayoría está en los pits en estos momentos, incluidos Pérez y Colapinto.

09:49  

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Antonelli regresa al primer lugar con 1m12s214.

09:47  

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Checo llega a las diez vueltas y es el primero en hacerlo en la sesión. Franco cuenta nueve giros. 

El trabajo general de momento es en ritmo de carrera de cara al domingo.

09:43  

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Hadjar reporta que el Red Bull está "muy difícil de conducir" en toda la pista...

09:42  

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Los neumáticos medios son elegidos por todos en esta primera parte de la FP3.

09:40  

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Antonelli marca 1m12s497 para liderar la sesión con neumáticos medios al llegar a los diez minutos.

09:40  

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Verstappen reporta que el volante se siente más pesado hacia la derecha, a diferencia de lo que sucedía ayer. Pero se lo toma con humor... al menos por ahora.

09:36  

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Checo Pérez se pone en marcha con 1m15s669 y Colapinto lo hace con 1m15s296. 

Tiempos elevados por ahora.

09:34  

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La temperatura ambiente para comenzar es de 31 grados, con 48 grados sobre el asfalto. Condiciones más cálidas que las del viernes.

09:33  

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Según tenemos entendido, Max Verstappen utilizará nuevos componentes en su motor y, por lo tanto, sufrirá una penalización en la parrilla de salida, al igual que Lewis Hamilton

09:32  

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Hulkenberg, Russell y Checo estrenan la pista 

09:32  

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¡Tenemos San Pablo para rato! 

 

09:31  

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Semáforo en verde y esto comenzó, pero tranquilos, aún no hay nadie en pista

09:25  

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¡Suena el himno! Ya sabemos lo que eso significa

09:20  

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Franco lo logró, Hamilton probó el mate 

 

09:16  

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Formula 1

Ayao Komatsu: la destitución de Esteban Ocon ‘sorprendió a todos en Haas’

El jefe del equipo Haas reflexiona sobre la decisión de despedir a Ocon antes del final de la temporada

Ayao Komatsu: la destitución de Esteban Ocon ‘sorprendió a todos en Haas’

09:05  

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Como siempre, vamos con noticias que puedes leer antes de empezar este último entrenamiento 

Del editor, también lee:

09:04  

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¡Buenos días a todos! Día de alegría, día de samba, día de F1 en Brasil siempre es motivo de celebración 

Por: Gaby Manzo

Publicado: 7 nov 2026, 14:58

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