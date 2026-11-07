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2026 Fórmula 1 GP de Sao Paulo
5 nov 2026 al 8 nov 2026
| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR
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Fórmula 1 GP de Sao Paulo
F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la FP3 y en la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo de la F1 2026 en Brasil con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Autódromo José Carlos Pace
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09:58
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El que no tiene problemas por ahora es Hulkenberg. Lo cual es una gran noticia para el alemán, ya que el viernes no pudo dar ni una vuelta...
09:56
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Stroll tiene problemas en su Aston Martin que parecen terminales... al menos para esta práctica.
09:52
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La mayoría está en los pits en estos momentos, incluidos Pérez y Colapinto.
09:49
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Antonelli regresa al primer lugar con 1m12s214.
09:47
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Checo llega a las diez vueltas y es el primero en hacerlo en la sesión. Franco cuenta nueve giros.
El trabajo general de momento es en ritmo de carrera de cara al domingo.
09:43
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Hadjar reporta que el Red Bull está "muy difícil de conducir" en toda la pista...
09:42
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Los neumáticos medios son elegidos por todos en esta primera parte de la FP3.
09:40
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Antonelli marca 1m12s497 para liderar la sesión con neumáticos medios al llegar a los diez minutos.
09:40
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Verstappen reporta que el volante se siente más pesado hacia la derecha, a diferencia de lo que sucedía ayer. Pero se lo toma con humor... al menos por ahora.
09:36
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Checo Pérez se pone en marcha con 1m15s669 y Colapinto lo hace con 1m15s296.
Tiempos elevados por ahora.
09:34
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La temperatura ambiente para comenzar es de 31 grados, con 48 grados sobre el asfalto. Condiciones más cálidas que las del viernes.
09:33
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Según tenemos entendido, Max Verstappen utilizará nuevos componentes en su motor y, por lo tanto, sufrirá una penalización en la parrilla de salida, al igual que Lewis Hamilton
09:32
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Hulkenberg, Russell y Checo estrenan la pista
09:32
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¡Tenemos San Pablo para rato!
09:31
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Semáforo en verde y esto comenzó, pero tranquilos, aún no hay nadie en pista
09:25
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¡Suena el himno! Ya sabemos lo que eso significa
09:20
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Franco lo logró, Hamilton probó el mate
09:16
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Formula 1
Ayao Komatsu: la destitución de Esteban Ocon ‘sorprendió a todos en Haas’
El jefe del equipo Haas reflexiona sobre la decisión de despedir a Ocon antes del final de la temporada
09:05
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Como siempre, vamos con noticias que puedes leer antes de empezar este último entrenamiento
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¡Buenos días a todos! Día de alegría, día de samba, día de F1 en Brasil siempre es motivo de celebración
Por: Gaby Manzo
Publicado: 7 nov 2026, 14:58
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