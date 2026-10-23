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2026 Fórmula 1 GP de Estados Unidos
22 oct 2026 al 25 oct 2026
| Circuit of the Americas, US
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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
F1 EN VIVO: la FP1 y FP2 del Gran Premio de Estados Unidos de F1 2026 en Austin
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Circuito de las Américas de Austin.
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Formula 1
Antonelli: "El W17 tiene más carga, pero se ha vuelto más difícil de conducir"
El piloto italiano explica las dificultades encontradas con las últimas actualizaciones de Mercedes. El paquete garantiza más carga aerodinámica, pero ha cambiado radicalmente el comportamiento del monoplaza. En Austin vuelve el alerón delantero nuevo.
10:34
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Les dejamos algunas noticias para ir entrando en calor con Austin:
Previa de Austin:
Fórmula 1La sentencia de Lawson sobre Alpine y el aviso de Lindblad: "Necesitan un resultado especial"
Fórmula 1Colapinto rechaza que la F1 en África quite chances a Argentina: "Están las mismas probabilidades que antes"
Fórmula 1Lando Norris sobre la polémica de Coca-Cola en Madrid: “Puedo beber lo que quiera”
Fórmula 1Antonelli listo para "terminar el trabajo" ante su primer chance de ganar el campeonato de F1
Fórmula 1Carlos Sainz pone en duda que la F1 2026 pueda terminar en Medio Oriente: "es difícil estar convencido"
10:17
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¡Buenos días a todos! Estamos ya contándoles cómo va el arranque de la actividad en Austin
Por: Gaby Manzo
Publicado: 23 oct 2026, 15:04
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