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2026 Fórmula 1 GP de Estados Unidos

United States

22 oct 2026 al 25 oct 2026

| Circuit of the Americas, US

Resumen Comentarios en vivo Resultados Noticias

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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Circuito de las Américas de Austin.

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15:14  

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Formula 1

Los aficionados se vuelven locos al ver a Daniel Ricciardo apoyando a Liam Lawson en Austin

El piloto de Racing Bulls Liam Lawson se subió al escenario para una inusual actuación musical en vivo en Austin antes del Gran Premio de Estados Unidos

Los aficionados se vuelven locos al ver a Daniel Ricciardo apoyando a Liam Lawson en Austin

15:13  

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Formula 1

Colapinto no es el único con sanción en la parrilla de Austin: dos pilotos se suman a la lista

Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto también perderán posiciones en la salida del GP de Estados Unidos por cambios en componentes de sus unidades de potencia.

Colapinto no es el único con sanción en la parrilla de Austin: dos pilotos se suman a la lista

14:47  

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Formula 1

La sentencia de Lawson sobre Alpine y el aviso de Lindblad: "Necesitan un resultado especial"

El neozelandés destacó las decisiones y el aprovechamiento de las oportunidades como claves en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores. Lindblad considera que Alpine necesita "un resultado especial" para recortar la diferencia.

La sentencia de Lawson sobre Alpine y el aviso de Lindblad: "Necesitan un resultado especial"

14:43  

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14:31  

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Formula 1

Leclerc lidera por poco sobre Verstappen la FP1 del GP de Estados Unidos y Colapinto es 17º

Charles Leclerc, con Ferrari, marcó el mejor tiempo en el primer entrenamiento del GP de Estados Unidos de F1 en Austin, seguido de cerca por Max Verstappen, de Red Bull. Franco Colapinto se ubicó 17.º y Checo Pérez cedió su coche a Colton Herta.

Leclerc lidera por poco sobre Verstappen la FP1 del GP de Estados Unidos y Colapinto es 17º

14:31  

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Colton Herta, quien estuvo en lugar de Sergio Pérez, resultó 21. El mexicano estará de regreso en la FP2. 

14:31  

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Franco Colapinto finaliza en la posición 17 tras pasar un importante tiempo en los pits. 

14:30  

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Se acaba la Fp1 con Leclerc en la cima seguido por Verstappen y Norris. Los Mercedes de Russell y Antonelli en cuarto y quinto. 

14:27  

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Formula 1

Horarios y dónde ver las Prácticas Libres del GP de Estados Unidos 2026 de F1 este viernes

Consulta los horarios para los diversos países de Latinoamérica para las Prácticas 1 y 2 del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la F1 este viernes en Austin.

Horarios y dónde ver las Prácticas Libres del GP de Estados Unidos 2026 de F1 este viernes

14:25  

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Colapinto lleva trabajando nueve vueltas con el compuesto medio. 

14:25  

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Restan cinco minutos para finalizar la sesión. Ya todos en simulación de carrera. 

14:21  

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14:19  

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Russell regresa a la pista en estos momentos con la goma dura. Iniciará simulaciones de carrera. 

14:16  

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Bortoleto se coloca en octavo. Buen trabajo de Audi en estos instantes. 

14:15  

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Un poco del momento que vivieron Hadjar y Antonelli. 

 

14:13  

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El argentino ha regresado a la pista pero ya con el compuesto medio. 

14:12  

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Colapinto está desarrollando trabajo en los boxes. Por ahora el de Alpine en la posición 13. 

14:11  

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Antonelli se coloca en quinto a cuatro décimas de segundo. 

14:10  

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Verstappen de nuevo mejora su tiempo y se va a la primera posición con 1m36.052s

14:09  

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Norris y Russell toman el tercero y cuarto, respectivamente. 

14:08  

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Hadjar en cuarta posición en estos momentos. 

14:08  

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Verstappen salta a la primera posición con la goma blanda con un tiempo de 1m35.860s

14:08  

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Colapinto de nuevo a los pits. 

14:06  

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Norris salta a la tercera posición con un tiempo de 1m36.297s

14:06  

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Cadillac realizando bastante análisis en temas de aerodinámica

 

14:05  

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Colapinto ha escalado a la posición 14 con un mejor tiempo de 1m38.677s

14:05  

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Antonelli ahora en el tercer puesto a 0.461s de Leclerc que sigue siendo la referencia. Ya todos con el compuesto blando. 

14:04  

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Verstappen al segundo puesto ahora a 0.084s de Leclerc

14:02  

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Russell salta al tercero a ocho décimas de Leclerc quien ahora mejora su tiempo a 1m36.052s

14:01  

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Hadjar al tercer puesto con la goma blanda a 0.157s de Leclerc. 

14:01  

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Lindblad sube a la séptima posición ya rodando con el blando. El de Racing Bulls se coloca a 0.8s de Leclerc. 

14:00  

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13:58  

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Los punteros en este momento a la zona de los boxes. 

13:57  

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Hulkenberg se va a la octava posición. 

13:57  

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Regresa Franco Colapinto a la pista con gomas blandas. 

13:56  

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Russell asciende al quinto puesto en estos momentos. Es de destacar que solo los Ferrari están separados por menos de una décima. Norris está a cuatro décimas también rodando con gomas medias. 

13:55  

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Hasta ahora el trabajo de Colapinto en la pista ha sido limitado. Sigue en la zona de los boxes cuando estamos a cinco minutos de llegar a los 30 minutos. 

13:53  

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Formula 1

Franco Colapinto recibe una sanción para la parrilla de Austin por cambios en su Alpine

El piloto argentino de Alpine utilizará una nueva unidad de control electrónico en Austin y superará el límite de componentes permitido para la temporada.

Franco Colapinto recibe una sanción para la parrilla de Austin por cambios en su Alpine

13:52  

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13:51  

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Antonelli se hace presente en los tiempos y se coloca en la cuarta posición con un tiempo de 1m37.185s a cuatro décimas de Leclerc. 

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Por: Gaby Manzo

Publicado: 23 oct 2026, 19:14

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