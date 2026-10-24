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22 oct 2026 al 25 oct 2026

| Circuit of the Americas, US

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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la tercera práctica y la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Circuito de las Américas de Austin.

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Adrian Newey mantiene una relación de amistad con Christian Horner, aunque este no solo tuvo palabras positivas sobre el diseñador en su libro

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¡Buenos días a todos! Arrancamos YA este sábado en Austin, primero con la última sesión de entrenamientos y luego con la clasificación

Por: Luis Ramírez

Publicado: 24 oct 2026, 15:17

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