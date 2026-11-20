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2026 Fórmula 1 Las Vegas GP
18 nov 2026 al 21 nov 2026
| Streets of Las Vegas, US
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Fórmula 1 Las Vegas GP
F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
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Formula 1
Verstappen hereda la pole de Antonelli en Las Vegas; Colapinto 9° y Checo Pérez sorprende
Andrea Kimi Antonelli logró el mejor tiempo en la clasificación, pero una sanción le impedirá tomar la pole. Max Verstappen asciende al primero mientras Franco Colapinto será noveno en la parrilla. Sergio Pérez destacó en la Q1.
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Formula 1
La parrilla de salida para el GP de Las Vegas de F1 2026 con las penalizaciones
Esta es la parrilla de salida para la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 con todos los pilotos penalizados este in de semana.
00:04
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Sin embargo, Antonelli tiene cinco puestos de penalización...
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El italiano giró en 1m33s983 para liderar la Q2 por 0s258 sobre Verstappen y Russell es tercero a 0s331.
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¡Y esto es pole position para Antonelli!
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Colapinto mejora a 1m35s314 pero se queda décimo. Gasly es noveno porque no mejora su marca y queda con 1m35s105 como su mejor.
00:02
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Los pilotos ya están en su vuelta final de la Q3...
23:59
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Comienzan a salir a pista nuevamente a tres minutos del final de la clasificación.
23:57
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Todos están en los pits en estos momentos.
23:55
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Verstappen se coloca primero con 1m34s151, seguido de Norris, Russell, Hadjar y Piastri.
23:54
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Colapinto cierra una vuelta de 1m35s877, mientras que Gasly gira en 1m35s105.
23:51
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Todos arrancaron la Q3 con gomas blandas nuevas, a excepción de los Racing Bulls.
23:50
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¡Arranca la Q3 en Las Vegas!
23:49
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Es la sexta vez en el año en que Colapinto llega al top 10 en la clasificación.
23:49
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La última vez de Colapinto en una Q3 fue en el Gran Premio de Azerbaiyán previamente este año.
23:48
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Verstappen, Gasly, Russell, Piastri, Norris, Lindblad, Colapinto, Lawson, Hadjar y Antonelli estarán en la Q3.
23:45
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Eliminados en Q2:
11. Leclerc
12. Hamilton
13. Hulkenberg
14. Sainz
15. Bortoleto
16. Albon
23:44
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Gasly logró un tiempo de 1m34s559 que lo tuvo primero por un momento, hasta que Verstappen lo relegó por 0s165.
23:43
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¡Los dos Ferrari quedan eliminados!
23:43
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¡Colapinto logra una vuelta de 1m34s982 y salta al sexto lugar!
23:41
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Se vienen las últimas vueltas rápidas...
23:40
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Dos minutos para el final de la Q2.
23:37
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Colapinto es 12°, delante de Hamilton, quien se quejó de falta de agarre en el tren trasero.
23:37
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Piastri lidera la Q2 por ahora con 1m34s966, seguido de Lawson y Norris.
23:34
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Colapinto marca una vuelta de 1m35s731, menos de dos décimas detrás de Gasly.
23:31
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Los 16 protagonistas de la Q2 están en la pista.
23:29
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¡En marcha la Q2!
23:25
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La Q2 arrancará a las 20:27, hora local. O sea, en tres minutos.
23:20
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Colapinto, que no hizo una vuelta rápida en el final, pasa a la Q2 en la 15° posición.
23:20
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Eliminados en Q1:
17. Camara
18. Pérez
19. Alonso
20. Stroll
21. Bottas
22. Bearman
23:19
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Camara avanzó a Q2 por un momento, pero su compatriota Bortoleto lo dejó afuera.
23:18
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Checo no mejora en su intento final y es 18° por ahora.
23:17
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Se vienen las vueltas finales de la Q1...
23:16
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Franco no mejora en su segundo intento y es 14° en el clasificador.
23:15
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Checo mejoró a 1m37s383, pero cae a 17° ante el avance de Bortoleto.
23:13
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Checo Pérez tiene un tiempo de 1m37s660 y por ahora, solo por ahora, tiene un lugar en Q2.
23:13
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Audi logró dejar listo el coche de Bortoleto, que salió a la pista a cinco minutos de la bandera a cuadros en la Q1.
23:12
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Colapinto ahora cierra su primera vuelta con 1m35s930 y es 11°, dos lugares por detrás de Gasly, que giró en 1m35s826.
23:10
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Los Alpine llevan adelante dos vueltas de calentamiento de los neumáticos anets de la vuelta rápida.
23:09
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Verstappen lidera el clasificador con 1m35s276, seguido por Russell y LAwson a tres décimas.
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Por: Luis Ramírez
Publicado: 21 nov 2026, 5:11
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