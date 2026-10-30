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2026 Fórmula 1 GP de México
29 oct 2026 al 1 nov 2026
| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX
Resumen Comentarios en vivo Resultados Noticias
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Fórmula 1 GP de México
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de México de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de México de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
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16:46
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Nos vamos preparando para mañana:
Formula 1
Horarios y dónde ver la clasificación del GP de México 2026: guía completa de transmisión
Consulta los horarios de la FP3 y la clasificación del GP de México 2026 en Vivo. Te decimos dónde verlo por TV y streaming en México, Argentina, Colombia y todo Latinoamérica.
16:33
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16:07
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Así se veía el humo en el Haas de Bearman
16:00
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Formula 1
En qué se equivoca Fernando Alonso sobre el nivel de pilotaje en la F1
Liam Lawson ha apuntado a un panorama más amplio más allá de la cuestión de si los pilotos que actualmente están en la Fórmula 1 "merecen" estar allí: para empezar, es demasiado difícil llegar
16:00
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Los horarios de la PL2:
Formula 1
Horarios y canales de televisión para ver las prácticas del viernes del GP de México
Consulta los horarios y canales de TV para ver en vivo las prácticas libres del viernes del Gran Premio de México 2026 de la F1.
15:34
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Formula 1
Leclerc lidera una FP1 en el GP de México de F1 2026 con Checo Pérez 18° y sin Colapinto
Charles Leclerc fue el más rápido para Ferrari en la 1.ª práctica del GP de México de Fórmula 1, seguido por Kimi Antonelli. Checo Pérez se ubicó 18° y Franco Colapinto dejó su lugar a Gabriele Mini.
15:34
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Ahí se ve un Haas humeante mientras Bearman lleva el coche de vuelta al garaje. ¿Son los frenos o algo más?
15:33
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Leclerc finaliza la sesión en lo más alto de la tabla, por delante de Antonelli, Vesti, Hamilton, Iwasa, Gasly, Alonso, Piastri, Bearman y Lindblad.
15:30
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¡Se termina la sesión!
15:29
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Checo vuelve a salir a pista, es 18° con 1:20.395
15:28
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15:28
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Slater tiene un bloqueo en la curva 1; está intentando recuperar terreno allí y ha hecho lo que prácticamente todos los demás novatos han hecho aquí.
Todos, excepto Vesti e Iwasa, están en la pista mientras nos acercamos al cierre de esta sesión.
15:27
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¡Herta completa los km que necesitaba y ya tiene su superlicencia de F1!
15:26
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15:19
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15:17
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Crawford se queda detenido
15:16
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Se activa el VSC
15:16
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¡Bandera amarilla!
15:14
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Bearman mejora hasta la quinta posición, al igual que Hirakawa subió a la décima. Tsolov se sitúa en la duodécima posición con neumáticos blandos, y Hamilton ahora también usa los C5
15:08
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15:06
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Leclerc lleva neumáticos blandos y ha marcado un tiempo de 1:18.128 para colocarse primero por un segundo entero
15:03
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15:00
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Hamilton marca el mejor tiempo con 1:19.197, 0.06s por delante de Leclerc
14:58
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14:57
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Iwasa, al volante del auto de Verstappen en esta sesión, asciende al tercer puesto
14:54
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Gasly asciende al cuarto puesto, mientras que Mini cae al 16°
14:54
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Tsolov ha ascendido hasta la 8° posición, dos décimas por encima de Lindblad
14:54
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14:52
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14:49
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Hulkenberg bloqueó los frenos en la curva 1 y se salió de la pista. Antonelli ha mejorado de nuevo, quedando a 0,303 segundos del mejor tiempo actual de Leclerc
14:46
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Leclerc se queda con lo mejor con 1:19.197, lleva 2 vueltas con esas gomas duras
14:44
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Antonelli sube el listón, marcando un tiempo de 1:20.155, mientras se muestra una breve bandera amarilla
14:44
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Bearman asciende al segundo puesto, a 0,038 segundos de Antonelli, pero luego pierde su tiempo por exceder los límites de la pista
14:42
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Tras sus quejas, Hadjar vuelve al box. Dio 5 vueltas
14:39
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Vuelven las radios de Hadjar, ahora sí estamos en fin de semana de F1
14:38
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Un poco de autos en esas parrillas
14:38
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Todos los equipos, menos Ferrari, tienen novatos en esta sesión
14:37
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Antonelli arranca con 1:21.656 y es lo mejor... hasta que le borran el tiempo por límites de pista. Sí, está pasando otra vez
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Por: Gaby Manzo
Publicado: 30 oct 2026, 20:46
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