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2026 Fórmula 1 GP de México

29 oct 2026 al 1 nov 2026

| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

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Fórmula 1 GP de México

F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del Gran Premio de México de F1 2026

Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la última práctica libre y en la clasificación del Gran Premio de México de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

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Formula 1

Russell vuelve a tener dificultades para acertar con la ventana de puesta a punto del Mercedes de F1 recién actualizado

12:34

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Formula 1

Un nuevo video revela que Isack Hadjar sonrió a un fan antes del altercado en el GP de México. El piloto de Red Bull comparece ante los comisarios de la FIA por presunta mala conducta.

12:22

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Sin duda, la noticia del día:

12:21

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Vamos con noticias que deberías conocer antes de que empiece la actividad en pista:

Sábado de F1:

12:16

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¡Buenos días a todos! Arrancamos el sábado de acción en México con la última ronda de entrenamientos libres

Por: Gaby Manzo

Publicado: 31 oct 2026, 16:59

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