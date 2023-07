¿Neumáticos sin mantas térmicas hasta 2024? F1 alista retraso

Uno de los momentos más importantes que tendrá que discutir la Comisión de Fórmula 1 el viernes en Spa Francorchamps es si se introducen los neumáticos slicks sin calentadores a partir de 2024, o si se traslada su adopción al año siguiente.

El fabricante milanés está impulsando pruebas de desarrollo en esta dirección, hasta el punto de que después del GP de Bélgica habrá dos días de pruebas con Aston Martin y McLaren, mientras que después del GP de Italia entrarán en acción Red Bull y Alpine, sin olvidar que luego habrá pruebas colectivas en las sesiones de entrenamientos libres de Suzuka y Austin.

En definitiva, hay un claro programa de trabajo que atestigua el compromiso de Pirelli por satisfacer las necesidades de la Fórmula 1 moderna, volcada en la sostenibilidad, pero la sensación en el paddock es que mañana se decidirá en un noventa por ciento aplazar un año la introducción de los neumáticos slicks sin precalentamiento en manta térmica, como ocurre hoy con una temperatura de 70 grados.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El aplazamiento tiene bases sólidas: a finales de la semana que viene, cuando la Fórmula 1 se vaya de vacaciones, debería conocerse el nombre del proveedor único de neumáticos para el trienio 2025-2027 y, como todos sabemos, Bridgestone ha presentado su candidatura como alternativa a Pirelli participando en el concurso que la FIA abrió en primavera.

Bridgestone participó por última vez en la F1 entre 1997 y 2010 y el fabricante japonés fue el único proveedor a partir de 2007, tras la decisión de Michelin de abandonar el campeonato a finales de 2006, antes de dejar el campo libre a Pirelli.

De continuar la empresa milanesa, la finalización del desarrollo de neumáticos sin calentadores sería fácil, dado que al final de este campeonato se habrá completado el 70% del trabajo previsto y en la temporada 2024 sólo se necesitarán unas pocas sesiones para llegar a la deliberación de un producto para el que se han adoptado nuevos materiales para satisfacer las exigencias de la Fórmula 1.

De hecho, los equipos han comprendido que en esta delicada fase de transición, en caso de que la F1 y la FIA opten por cambiar a Bridgestone en 2025, los equipos tendrán que hacerse a la idea de que tendrán que ponerse a disposición del nuevo fabricante de neumáticos para realizar una serie de pruebas muy robustas durante la temporada: el fabricante japonés tendrá que empezar casi de cero porque no tiene el más mínimo conocimiento de neumáticos adecuados para monoplazas de 1.000 caballos de potencia y casi 800 kg de peso.

Es cierto que los costes en los que se incurrirá para el desarrollo de los neumáticos no entrarán dentro del temido tope presupuestario, pero no es menos cierto que serán gastos que tendrán que contabilizarse por sesiones de pruebas en las que estará prohibida cualquier forma de actualización de los monoplazas, y serán jornadas de trabajo que pesarán sobre el personal que estará llamado a cubrir una temporada de 24 GP.

Las razones de conveniencia que a todos convienen llevarán casi con toda seguridad a posponer los neumáticos sin calentador a 2025, entendiendo que los productos ya homologados, es decir, los neumáticos para lluvia (full wet e intermedios) no necesitarán precalentamiento.

Y, parece igualmente claro, que Pirelli no tiene ninguna intención de invertir dinero en un proyecto, el de la F1, si no tiene garantías para continuar su aventura en el Circo, donde hasta ahora ha sido no sólo proveedor sino también socio.