Vowles: El reglamento actual de la F1 no es un fracaso pese al aire sucio

El actual paquete aerodinámico, introducido en 2022, pretendía facilitar el seguimiento y, por tanto, el adelantamiento, en comparación con la normativa anterior.

Al principio se demostró que así era, pero en el tercer año de desarrollo de los coches, los pilotos informan de que el aire sucio se está convirtiendo en un problema cada vez mayor y que adelantar se está volviendo cada vez más difícil.

El director técnico de Mercedes, James Allison, ha cuestionado la importancia que se da en el reglamento actual al control de las estelas y lo ha calificado de "desafío del tipo de luchar contra molinos de viento".

El fomento de los adelantamientos se abordará de nuevo en el reglamento de 2026, que aún se está debatiendo.

"No creo que el reglamento haya fallado", dijo Vowles cuando Motorsport.com le preguntó si eran necesarios cambios para la última temporada del actual reglamento en 2025.

"Creo que eso sería totalmente injusto. Creo que la competición está muy reñida en el centro del campo. Se producen adelantamientos.

"Creo que incluso con los datos que podemos ver ahora, sigue siendo mejor que las generaciones de coches de los años 21 y 20. Pero sobre todo los líderes han desarrollado el coche de una forma extraordinaria que, a medida que aumenta la carga aerodinámica, hace que sea más difícil seguirles".

James Vowles, director del equipo Williams Racing Foto: Motorsport Images

"Pero sigo pensando que en todas las métricas y todos los datos que podemos ver, ahora te estás acercando más de lo que estabas antes como resultado de las cosas, que era una intención detrás de esto.

"Si mejorarán en el 25, no, no lo creo. No hay razón para pensar que mejorarán el año que viene. Y en el 26, de nuevo, las reglas todavía se están ratificando mientras hablamos, así que es difícil evaluarlo".

El director del equipo Aston Martin, Mike Krack, respaldó la opinión de Vowles sobre la actual normativa aerodinámica.

"Estoy de acuerdo con James, creo que el reglamento no es un fracaso, en absoluto", dijo. "Creo que ha permitido varios diseños desde el principio, luego obviamente un dominio que ninguno de nosotros quiere, pero eso es un hecho.

"Pero en general, creo que nos queda un año más, y luego daremos la bienvenida a los nuevos. Como ha dicho James, aún no están fijadas al 100%, y las esperamos con impaciencia.

"Pero sinceramente, creo que el reglamento actual está bien hecho y bien elaborado, y hemos tenido grandes carreras detrás de un equipo".

Krack también destacó que será importante para los equipos tener a la vista el reglamento de 2026 lo antes posible, aunque no puedan empezar el trabajo aerodinámico hasta el 1 de enero de 2025.

"Creo que el objetivo es tener el primer reglamento a finales de junio", dijo. "Y luego avanzaremos a partir de ahí. Es probable que no esté completa o totalmente terminada, pero creo que es importante tener la normativa pronto, porque es realmente un gran cambio para todos".

"Así que tenemos que ver cómo es el objetivo de peso, ¿cómo es la arquitectura del coche? ¿Cuál es el tamaño de los neumáticos? Aún se están debatiendo muchas cosas. Así que no deberíamos retrasarnos demasiado".