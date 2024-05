En la carrera por Adrian Newey, que en la Fórmula 1 actual equivale a la famosa fiebre del oro que tuvo lugar a mediados del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, también se ha apuntado Williams.

Sí, han leído bien. La escudería que dirige James Vowles ha decidido al menos hacer un intento por traer de vuelta a Grove al genial ingeniero que hace sólo unas horas anunciaba oficialmente su adiós a Red Bull Racing a partir de principios del año que viene.

En el acuerdo firmado entre el ingeniero de Stratford-upon-Avon y el equipo con sede en Milton Keynes se deja claro que las partes separarán oficialmente sus caminos a partir de marzo de 2025. Esto ha desatado una carrera por ser el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1.

En las últimas semanas había sido Aston Martin quien había hecho el primer acercamiento a Newey, ofreciéndole un contrato de cuatro años por una suma cercana a los 100 millones de dólares. Después fue el turno de Ferrari, que parece querer intentar hacerse con Newey flanqueándole con la llegada de Lewis Hamilton, que se producirá el 1 de enero de 2025.

James Vowles, director del equipo Williams, admitió a Motorsport.com que quiere intentar que el brillante ingeniero regrese a Grove: "Conozco a Adrian desde hace tiempo y hablé con él el viernes. Estoy seguro de que volveremos a hablar pronto".

James Vowles, director del equipo Williams Racing Foto de: Motorsport Images

"Adrian es un icono de nuestro deporte, de eso no hay duda. Todos los equipos en los que ha estado desde Williams han llegado a ser campeones. No es una coincidencia, es simplemente el efecto que tiene en la Fórmula 1. Sería negligente por mi parte no hablar con él. Es muy simple".

Newey ha trabajado en Williams antes. Se unió al entonces equipo de Didcot en 1991 y, junto al entonces director técnico Patrick Head, ayudó a crear el FW14B con el que Nigel Mansell ganó el título mundial en 1992, sin olvidar el monoplaza de 1993 con el que Alain Prost ganó el último título de su carrera, y los monoplazas de 1996 y 1997 en los que Damon Hill y Jacques Villeneuve ganaron respectivamente.

"Creo que Williams aún tiene mucho trabajo por hacer", continuó Vowles. "Con Adrian o sin él, nuestra tarea es enorme y Adrian no la haría más fácil. Pero esa es exactamente la cuestión".

"Creo que también tenemos que ser razonables. Nuestras conversaciones con él han sido muy ligeras. Pero aún así, ¿hablamos con él? Sí, lo hicimos. Fueron muy ligeras. Pero respondiendo a tu pregunta: ¿Sería Williams un equipo de ensueño con Adrian? Yo digo que sí".

A día de hoy, la opción que llevaría a Newey a Grove es más fascinante que realista. Sin embargo, en la historia de este deporte hemos visto muchos giros, incluso recientemente. En resumen, la puerta está entreabierta. Veremos si se cierra por completo en las próximas semanas o si, por el contrario, se abre de par en par.