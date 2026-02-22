Vuelta de clasificación: Por qué las mantas térmicas seguirán siendo críticas en la F1

Los neumáticos no han sido uno de los temas fundamentales de las pruebas previas a la temporada de Fórmula 1 en Baréin, pero lo serán dentro de poco más de dos semanas, cuando comience la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia, que se celebrará, como es habitual, en el Albert Park de Melbourne.

Ya en el primer gran premio del año cobrará importancia un tema relacionado con los neumáticos, concretamente el equilibrio de las temperaturas entre los ejes.

El Albert Park de Melbourne es un circuito urbano y casi todas las pistas de este tipo no garantizan fuerzas excepcionales. Por esta razón, los equipos deberían preparar mejor los neumáticos, es decir, dar dos vueltas para poner los neumáticos en el rango de temperatura adecuado y luego aprovecharlos al máximo en la vuelta rápida, o bien mediante las temperaturas de las mantas térmicas.

Las especificaciones de Pirelli recomiendan colocar los neumáticos dentro de las mantas térmicas a 70 grados durante un máximo de dos horas (los de seco, porque los de mojado deben mantenerse en su interior a 60 grados durante 2 horas), pero los equipos podrían decidir bajar la temperatura de las mantas térmicas que calientan los neumáticos traseros.

«Sigo convencido de que hacer una doble vuelta de preparación (vuelta de salida y vuelta de lanzamiento, ndr) es una opción, pero hay otra sobre la mesa porque cuando proporcionamos las especificaciones a los equipos, estas se refieren a las mantas térmicas y a la temperatura máxima que pueden utilizar», declaró Mario Isola, responsable de la división de automovilismo de Pirelli.

Mario Isola, director de F1 de Pirelli con los neumáticos Pirelli 2026 Foto de: Pirelli

«Por lo tanto, no puedo descartar que, para equilibrar la parte delantera y la trasera, alguien intente bajar la temperatura de las mantas térmicas traseras para equilibrar los dos extremos. Están haciendo algunos experimentos y probando diferentes soluciones, por lo que la vuelta de lanzamiento más la vuelta de preparación es una opción, pero también intervenir en la temperatura de las mantas térmicas es otra posibilidad».

Durante las pruebas de Baréin, algunos equipos intentaron diferenciar las temperaturas de las mantas térmicas entre los dos ejes precisamente para intentar conseguir un mejor equilibrio de los neumáticos, simulando lo que podrían encontrarse en el primer fin de semana de carrera de la temporada, pero también en casi todos los circuitos urbanos que encontrarán a lo largo de las 24 citas del Mundial de 2026.

Sin embargo, esto no es una novedad absoluta. En años anteriores, los equipos ya habían adoptado esta estrategia durante los Grandes Premios más calurosos, con el fin de evitar el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros y que estos superaran el rango de temperatura adecuado para su uso. Este año, la mayor capacidad de tracción de los monoplazas (debido al MGU-K de 350 kW de potencia, casi 500 caballos) será un factor a tener en cuenta, al igual que las solicitaciones provocadas por la aerodinámica activa en las rectas.