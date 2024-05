El futuro de Carlos Sainz ha sido objeto de intensas especulaciones en las últimas semanas en su intento por conseguir un asiento para el año que viene.

Se sabe que tiene una oferta para unirse a Sauber en un acuerdo a largo plazo que se extendería hasta su transición para convertirse en el equipo de trabajo de Audi a partir de 2026.

El fabricante alemán quiere una decisión inminente, ya que desea tener su alineación resuelta para poder centrarse en poner otros cimientos clave a largo plazo.

Pero Sainz no ha querido precipitarse en su decisión, ya que existen oportunidades potenciales en Red Bull y Mercedes.

Sin embargo, esas oportunidades parecen estar desvaneciéndose, ya que es probable que Red Bull mantenga a Sergio Pérez con un contrato de un año y que Mercedes se incline por ascender a Andrea Kimi Antonelli desde la F2.

Autosport/Motorsport.com ha podido saber, sin embargo, que Sainz está en conversaciones con Williams sobre lo que puede ofrecerle, ya que la escudería está trazando sus ambiciosos objetivos para el futuro.

La escudería ya tiene a Alex Albon bajo contrato, y el director del equipo, James Vowles, está presionando para que se realicen cambios en la infraestructura que espera que puedan ayudarla a ascender en la parrilla.

James Vowles, director del equipo Williams Racing Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Uno de los ases en la manga, que podría ser muy atractivo para Sainz, es su acuerdo de motor cliente con Mercedes para 2026, en medio de especulaciones de que el fabricante alemán ha cumplido algunas promesas iniciales con su nuevo diseño de unidad de potencia.

En su intervención en el Gran Premio de Imola del pasado fin de semana, Vowles dijo que el equipo estaba haciendo todo lo posible para asegurar que su ritmo de progreso fuera lo más rápido posible en los próximos años, incluso si eso significaba que su rendimiento actual no era estelar.

"El coche de 2025 está en el túnel, es tan sencillo como eso", dijo. "Y lo está haciendo para adelantarse a tiempo para, de hecho, 2026 y 2027. Durante todo el camino, mi mensaje seguirá siendo el mismo: no es que no me importen estos años [antes de 2026], sino que quiero que tengamos éxito en el futuro".

"Para ello, tengo que tomar algunas decisiones bastante duras para transformar la organización".

Mientras que muchos han sospechado que Sainz se vería obligado a tomar el volante de Audi debido a que la situación de Mercedes y Red Bull no parece prometedora, él había insinuado en Mónaco sobre la situación en realidad es diferente a lo que la gente piensa.

"Entre bastidores sé más", dijo. "Hay rumores y todo eso, pero no te preocupes, no voy a soltar nada.

"Voy a poner todas las opciones sobre la mesa y tomar la decisión correcta. Sólo puedo decir que, una vez que abra mi mente, todo sucederá muy rápidamente. Se trata de reunir todo lo que siento que necesito en mi próximo nuevo contrato".