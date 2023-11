Wolff "aplaude" a la FIA por llamarle la atención por sus "palabrotas"

El director del equipo Mercedes y su homólogo de Ferrari, Fred Vasseur, tuvieron que enfrentarse a los comisarios de la FIA antes del Gran Premio de Abu Dhabi por insultos durante una rueda de prensa oficial en Las Vegas.

Los incidentes se produjeron en la misma sesión, con Vasseur desahogándose por los daños causados al coche de Carlos Sainz cuando una tapa de la válvula de agua se soltó en el circuito, y Wolff defendiendo el Gran Premio de Las Vegas contra las afirmaciones de que el desastre del viernes fue un "ojo negro" para el campeonato.

Preguntado por Sky Sports F1 sobre su viaje a la sala de comisarios y su posterior advertencia, Wolff dijo: "Fue genial. Es la segunda vez que me citan a algún sitio. La última vez fue en 1984, cuando tenía 12 años en la escuela.

"Creo que, como algo positivo, somos modelos de conducta, representamos al deporte y algunos de nosotros no somos nativos, así que la palabra con F se nos escapa más fácilmente. Y no creo que nadie que sea parte interesada, en el coche o fuera de él, al que miren los jóvenes por la tele deba usar ese lenguaje".

No es infrecuente que se oigan blasfemias de los pilotos o de algunos directores de equipo, que se pitan en la retransmisión en directo, pero se ponen en primer plano en Drive to Survive.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference