Wolff no ve "relevancia" en las críticas del dueño de Red Bull sobre Verstappen

El jefe de Mercedes se encontró en el extremo receptor de los comentarios de Oliver Mintzlaff durante el fin de semana del Gran Premio de Miami, con el director general de Red Bull molesto con Mercedes tratando de atraer a Verstappen lejos de su actual equipo.

Mintzlaff dijo a Bild Am Sonntag: "Entiendo la presión que Toto Wolff y quizás otros equipos tienen después de años de estar detrás de él. Pero creo que Toto Wolff debería concentrarse en sus retos. Ya tiene suficientes.

"Y también tiene que ver con el respeto. Si sigo hablando del personal de otros equipos, no está bien".

Sin embargo, Wolff se muestra totalmente impasible ante lo que se dijo, y sugirió que lo que Mintzlaff estaba hablando era irrelevante para él.

"No sé lo que este tipo está comentando", dijo Wolff. "No tiene relevancia para mí".

Hubo informes - que Wolff ha negado - de Mercedes alineando una reunión con Verstappen y sus representantes esta semana para discutir un potencial acuerdo de 2025.

Oliver Mintzlaff, director general de Red Bull GmbH Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Sin embargo, Wolff ha dejado claro que sigue atento a los acontecimientos, aunque es demasiado pronto para ser definitivo sobre los planes del segundo piloto de su escudería para 2025.

"Siempre hay muchas reuniones", dijo. "Realmente no puedo decir [nada definitivo] sobre el segundo piloto. Creo que hemos hablado de las posibilidades, y quiero ser justo con estos chicos y no hacer que parezca que estamos jugando un ajedrez con humanos porque no estamos haciendo eso.

"Queremos tomarnos nuestro tiempo, ver hacia dónde va el pensamiento de Max y, al mismo tiempo, supervisar a los otros pilotos.

"Carlos [Sainz] ha vuelto a estar muy fuerte hoy y por eso estamos un poco en modo observación en este momento".

Mientras Mercedes espera a ver qué decide finalmente Verstappen, su otra opción obvia es el piloto junior Andrea Kimi Antonelli.

El joven italiano estuvo en el centro de la especulación durante el fin de semana de Miami sobre un posible paso a Williams pronto, con el entendimiento de que el equipo ha pedido a la FIA una exención de superlicencia de F1 para él porque es menor de 18 años.

Wolff dijo que Mercedes no tiene ningún interés en que corra en la F1 ahora, ya que quiere que se centre en hacerlo lo mejor posible en la F2.

"Se crearon muchas historias, y eso no le hace ningún favor porque necesita concentrarse en su campaña de F2", añadió Wolff.

"Está haciendo muchas pruebas para nosotros con el fin de ponerlo al día y creo que esta decisión del segundo piloto está a semanas, si no meses. No hemos hecho ningún planteamiento a la FIA para adelantar la fecha".