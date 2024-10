Wolff: Hamilton no tendrá problemas para adaptarse a Ferrari

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, dice que la gente se equivoca al pensar que Lewis Hamilton podría tener dificultades para adaptarse a su nueva vida en Ferrari. Hamilton dejará Mercedes al final de esta temporada después de 12 años para unirse a Ferrari como compañero de equipo de Charles Leclerc.

Será la primera vez que compita para un equipo no británico en la F1, ya que comenzó su carrera con McLaren en 2007.

Algunos han sugerido que Hamilton podría tener dificultades para adaptarse a una cultura completamente diferente en Maranello.

Pero Wolff, el actual jefe de equipo del siete veces campeón del mundo, está convencido de que Hamilton se adaptará rápidamente.

"Creo que mucha gente dice que va a ser muy difícil", explicó Wolff.

Pero creo que si dices que va a ser muy difícil, a menudo es todo lo contrario", indicó el jefe de la escudería alemana.

Frederic Vasseur, director del equipo y director general de la Scuderia Ferrari, con Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ferrari es un gran equipo, grandes personas, mucha emoción y pasión y por lo tanto es presión. Pero creo que van a encontrar la manera de trabajar juntos".

Hamilton dijo a principios de año que estaba ignorando a los escépticos sobre una elección que está convencido de que es la correcta para él.

"No ha habido un momento en el que me lo haya cuestionado, y no me dejo influir por los comentarios de los demás", dijo.

"Incluso hoy, hay gente que sigue hablando mierda, y seguirá así el resto del año.

"Y tendré que hacer lo que hice en el tiempo anterior. Sólo tú puedes saber lo que es correcto para ti. Y será una época emocionante para mí".

La frescura de Antonelli

Wolff añadió que los lazos emocionales con Hamilton probablemente durarán para siempre, pero también está emocionado ante la perspectiva de una sacudida de pilotos dentro de Mercedes, con el joven italiano Andrea Kimi Antonelli como sucesor del piloto británico.

"Creo que hemos tenido una gran carrera con Lewis en los últimos 12 años", continuó Wolff. "Siempre formará parte de la familia".

Andrea Kimi Antonelli, Equipo Mercedes-AMG F1 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Pero, obviamente, como competidor, cuando tratemos de batirle el año que viene, Kimi uniéndose a George claramente trae impulso con él, además de juventud y frescura.

"Puedes sentir el tipo de sonrisa que hay en tu organización con tener a un chico de 18 años en un coche.

"Pero dicho esto, obviamente, habrá momentos en los que la experiencia de Lewis habría beneficiado al equipo.

"Kimi va a estar en una curva de aprendizaje empinada, pero es absolutamente lo correcto para el equipo y no hay una sola persona que lo hubiera hecho de manera diferente".