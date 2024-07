Wolff admite que pudo haber arruinado la victoria de Russell con su mensaje de radio

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dice que interrumpir a George Russell con un emocionante mensaje de radio sobre la victoria en el Gran Premio de Austria de F1 fue la cosa "más tonta" que ha hecho en el equipo.

Cuando quedó claro que la colisión entre Lando Norris y Max Verstappen al final de la carrera había dejado a ambos fuera de la lucha por la victoria, Wolff se apresuró a hablar por radio para dar ánimos a Russell.

Hablando por la radio del equipo, Wolff dijo: "¡George, puedes ganar esto! Puedes ganar esto George!"

Pero en su excitación, Wolff no había comprobado en el GPS dónde estaba Russell en la pista para asegurarse de que el mensaje de radio no sería una distracción.

Y cuando Russell necesitaba concentrarse en la frenada de la curva 3, no parecía muy impresionado por la interrupción.

"Déjenme conducir de una puta vez", respondió Russell.

Reflexionando después de la carrera, Wolff admitió que había sido un momento embarazoso para él, y casi con toda seguridad la cosa más estúpida que había hecho en su tiempo en Mercedes, ya que podría haber provocado que Russell se saliera.

"Creo que conozco bastante bien a los pilotos y lo que necesitan a veces para animarse o para volver a centrarse, porque paso mucho tiempo con ellos", explicó Wolff. "Creo que conozco su psicología".

Toto Wolff, Team Principal y CEO, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1ª posición, invitados y el equipo Mercedes celebran la victoria tras la carrera. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Pero esta es la cosa más tonta que he hecho en 12 años en Mercedes. Estaré siempre avergonzado por esto, porque debes mirar donde le mandas mensajes al piloto. No lo haces en frenadas o en curvas de alta velocidad.

"Pero no miré en el GPS dónde estaba. Simplemente vi a estos dos [Verstappen y Norris] sacándose mutuamente y lo anticipamos".

"Emocionalmente apreté el botón y dije 'Podemos ganar esto'. Podría haberle eliminado con este mensaje. ¡Imagina cómo me habría sentido!

"Estoy emocionado. Me gusta que nos vaya bien y me gusta ver que a Lewis [Hamilton] y a George les va bien, y simplemente me dejé llevar por la situación. Creo que eso es lo que dijo después.

"Pero en serio... vergonzoso".

Russell había estado corriendo tercero detrás de la batalla por el liderato en ese momento y, aunque Wolff dijo que se había entretenido con lo que estaba pasando entre Norris y Verstappen, nunca esperó que la pareja llegara a las manos.

"Creo que todos estábamos tratando de ser racionales", dijo sobre los momentos previos a la colisión.

"Estábamos en una P3 y ahí es donde estaba el ritmo del coche, y lo que George fue capaz de extraer. Era un resultado sólido.

"Luego, obviamente, ves a estos dos de delante conduciendo el uno contra el otro con fuerza. Sabemos que son muy buenos amigos y fue divertido verlos. Así es como lo percibí en ese momento.

"Obviamente, luego se puso un poco más feroz y, en cierta etapa, dijimos que sería posible que chocaran.

"Entonces ocurrió, ambos con un pinchazo, y no podíamos creerlo cuando lo vimos", finalizó Wolff.