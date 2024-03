Wolff: Vasseur e Italia merecen el éxito de Ferrari tras los problemas de 2023

Tras clasificarse segundo en Melbourne, Carlos Sainz -de vuelta tras la operación de apendicitis que le impidió participar en el GP de Arabia Saudí- adelantó en la segunda vuelta a Max Verstappen.

Con el Red Bull obligado a retirarse por un fallo en los frenos traseros derechos, Charles Leclerc siguió a Sainz para un 1-2 de Ferrari, la primera victoria sin Verstappen desde que Sainz consiguiera la victoria en Singapur el año pasado.

Esto supuso un gran cambio de suerte con respecto al GP de Australia 2023. Leclerc se estrelló en la primera vuelta antes de que Sainz terminara cuarto en la carrera, pero cayó a la 12ª posición con una penalización de cinco segundos por causar una colisión.

Esto resultó especialmente costoso, ya que la carrera se reanudó con bandera roja en la última vuelta.

Wolff, amigo desde hace mucho tiempo del director del equipo Ferrari, Vasseur, consideró que su equipo rival e Italia se merecían el éxito de la Scuderia, ya que Vasseur se lesionó el año pasado en la carrera de Melbourne.

"En primer lugar, me alegro por Ferrari", dijo Wolff. "Estoy contento por Fred. Se lo merece.

"El año pasado, volábamos juntos y en el vuelo, de Dubai a Melbourne [con] Emirates, tenía un disco [en la columna] que saltó y no podía sentarse ni dormir. Estuvo 13 horas de pie en el avión.

"Luego, uno de sus coches se estrelló y el otro terminó P4, y parecía desastroso. Tuvo la presión durante toda Italia y ahora ha conseguido un 1-2".

Watch: F1 2024 Australian Grand Prix Review - Ferrari On Top Down Under