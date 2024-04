Sebastian Vettel había dicho recientemente que estaba en contacto con Toto Wolff, pero que no habían hablado de un asiento para el futuro dentro del equipo Mercedes.

Hoy, durante el viernes del Gran Premio de Japón se le ha preguntado a Wolff al respecto sobre una posible llegada de Vettel al equipo en reemplazo de Lewis Hamilton.

Toto dijo: "Sebastian Vettel es alguien a quien nunca puedes descartar. Creo que tiene un palmarés maravilloso".

"A veces es bueno tomarse un descanso, evaluar lo que es importante para ti y mantener la motivación".

"Como he dicho antes, aún no lo hemos decidido y no tenemos previsto hacerlo en las próximas semanas. Creo que el mercado de pilotos es muy dinámico".

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG F1 Team. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Algunos nombres realmente buenos están a punto de firmar con otros equipos. Queremos continuar estas conversaciones y mantener las opciones abiertas", expresó Wolff quien desea mantener la calma respecto al mercado de pilotos.

"Pero en este momento, creo que es demasiado pronto para fichar a un piloto muy joven o muy experimentado -no quiero decir viejo-".

"Los próximos meses nos darán más pistas".

Cuando se le preguntó si había reducido a unos pocos los pilotos que tenía en mente, Wolff respondió: "Sí", pero cuando se le pidió que diera un número, dijo que "no puede hacer eso".

Kimi Antonelli también es un posible candidato para 2024 y pronto hará algunas pruebas en un coche de F1.

"El programa de pilotaje de Kimi en la Fórmula 1 se ha planificado desde hace mucho tiempo y se ha mantenido prácticamente sin cambios en las últimas semanas. Lo que hemos hecho es añadir más días, pero lo que verán en los próximos meses ya estaba planeado, tanto si se sienta en un coche de Fórmula 1 el año que viene como si no."

"Haremos algunos de estos días para que se sienta cómodo en el coche de F1. Conducirá el coche de 2021 por primera vez en Austria. Queremos darle una sensación de lo que se siente en un coche realmente bueno antes de ponerlo en el coche de 2022."

"Queremos ver lo que puede hacer en un coche de Fórmula 1".