Cuando Sergio Pérez llegó a la primera carrera en Europa de la temporada 2023 ya había sumado dos victorias y tenía una diferencia de 14 puntos en el campeonato contra su compañero Max Verstappen, una situación que luce muy diferente en el 2024 de cara al Gran Premio de Emilia-Romagna.

Después de la carrera de Miami, Checo Pérez tiene 103 puntos contra 136 de su compañero holandés y no ha ascendido a lo más alto del podio en todo el 2024, de hecho no lo hace desde el Gran Premio de Azerbaiyán del 2023 disputado el 30 de abril. Sin embargo, esta situación no es algo que le preocupe dado que ha cambiado su enfoque para este año.

“Creo que la victoria llegará siempre y cuando cumpla los fines de semana”, señaló el jueves a pregunta de Motorsport.com en el circuito de Imola donde afirmó que el campeonato no está fuera de su radar.

“Creo que todavía estoy en la lucha en el campeonato. No he perdido mucho terreno y estamos en la carrera número siete. Mientras siga haciendo buenos fines de semana, vendrá una gran oportunidad”.

El enfoque diferente de Checo Pérez en la F1 2024

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Erik Junius

El mexicano explicó que su mentalidad ya no está en tratar de forzar el coche para la victoria cuando no es posible, como ha sido el caso de Miami o Australia, las dos carreras donde no ha estado en el podio. Su objetivo ahora es encontrar la consistencia.

“Es más importante tener fines de semana sólidos, ya sabes, y si un fin de semana sólido significa ser segundo, tercero, entonces estaré en la lucha. Especialmente con cómo va la temporada, ya sabes, es importante maximizar los puntos cada fin de semana y luego, llegará la victoria con el tiempo, de forma natural”.

“Llegará. No me preocupa demasiado. El ritmo ha sido fuerte en un par de carreras. Así que sólo tenemos que tener un fin de semana limpio, una buena calificación y el ritmo en sí”, finalizó el mexicano quien lleva cuatro podios este año.