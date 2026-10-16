FIA F2

F2 insiste: Qatar y Abu Dhabi cerrarán la temporada pese a la guerra de Irán

El CEO de F2 Michel insiste en que las rondas finales se celebrarán según lo previsto y no habrá un campeón coronado retroactivamente

Benjamin Vinel

Publicado: 16 oct 2026, 9:32

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Rafael Camara, Invicta Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El CEO de Formula 2, Bruno Michel, ha declarado que las rondas de Qatar y Abu Dhabi que concluirán la temporada 2026 “no serán canceladas”, pese a la amenaza de la guerra de Irán.

El conflicto, iniciado por ataques de Estados Unidos e Israel a finales de febrero, ha desestabilizado Oriente Medio. Algunas de las consecuencias menores en el panorama general fueron el impacto en los calendarios de carreras, con las rondas de Baréin y Arabia Saudita de F2 reemplazadas por carreras en Miami y Montreal, ya que la serie compite junto a Formula 1.

Se entiende que tanto F1 como los organizadores de las carreras mantienen la esperanza de celebrar los eventos según lo previsto y están interesados en no cancelarlos unilateralmente, por razones financieras evidentes. Aun así, el campeonato mundial ha estado preparando un plan de contingencia, con Imola lista para intervenir el primer fin de semana de diciembre, en caso de que esos dos grandes premios no puedan disputarse.

Mientras tanto, Formula 2 añadió una carrera a su programa de Bakú a finales de septiembre, que es exactamente lo que hizo Formula 3 en su final de temporada de Madrid para compensar la pérdida de su ronda de Baréin, por lo que la decisión de Bakú fue vista como una forma de prepararse para posibles cancelaciones.

Más de la F3 :

Sin embargo, Michel insiste en que los planes del campeonato no han cambiado: “Por el momento –y creo que está completamente claro– Qatar y Abu Dhabi están en el calendario, y vamos a terminar el campeonato en Qatar y en Abu Dhabi.

“Estamos siguiendo a Formula 1 en eso. Formula 1 está completamente al tanto de toda la situación y de lo que hay que hacer para asegurarnos de que disputemos esas dos carreras en las mejores condiciones, que será el caso.

“Como tenemos un campeonato fantástico que terminar con muchos pilotos, tres pilotos luchando por el título, tenemos muchas ganas de que lleguen esas dos últimas carreras en Qatar y en Abu Dhabi.”

Bruno Michel, F2 & F3 CEO

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Curiosamente, un comentario de pasada hecho por Colton Herta sugirió que quizá no haya más carreras en F2 este año. “No estoy seguro de si esa es la última [de la temporada] o si tenemos más, pero seguiremos trabajando como si tuviéramos dos carreras más por disputar,” le dijo el estadounidense a Motorsport.com en Bakú.

Le trasladamos este comentario a Michel y, en consecuencia, preguntamos si habría carreras de reemplazo en caso de que Qatar y Abu Dhabi fueran canceladas, pero el francés se mantuvo firme: “Bueno, Qatar y Abu Dhabi no serán canceladas.

“Sabes, los pilotos siempre tienen una opinión sobre muchas cosas. Pero te digo ahora, queremos terminar la temporada allí seguro. Eso es lo que también está haciendo Formula 1 y eso es lo que estamos haciendo nosotros también.”

Sin embargo, al insistirle sobre si el campeón podría haber sido coronado sin saberlo en Bakú –en cuyo caso sería el líder de la clasificación Rafael Camara– Michel respondió: “Eso sería muy triste, digámoslo así.

“No creo que vaya a suceder; honestamente, no va a suceder. Porque estoy de acuerdo contigo, volver atrás y decir: ‘Ah, por cierto, el campeón fue declarado hace un mes, pero no pudimos coronarte’, no sería muy bueno. Así que, sí, queremos absolutamente terminar el campeonato tal como está planeado ahora.”

Lee también:

El nuevo fichaje de Haas, Camara, lidera el campeonato con 207 puntos frente a los 200 del junior de Red Bull Nikola Tsolov y los 189 del protegido de Alpine Alex Dunne.

El trío sería el único grupo de pilotos con opciones al título si quedara una ronda más, mientras que Gabriele Mini, Dino Beganovic y Noel León también tendrán una posibilidad remota si Qatar y Abu Dhabi se celebran según lo previsto.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La FIA F2 presenta su calendario 2027 con la presencia del Gran Premio de México como sede

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Benjamin Vinel





Cómo fue el fin de semana de pesadilla de Hadjar en Singapur: "Un desastre"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Cómo fue el fin de semana de pesadilla de Hadjar en Singapur: "Un desastre"





Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur





Por qué Leclerc no pudo superar a Verstappen en la frenada de la curva 1 del GP de Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Por qué Leclerc no pudo superar a Verstappen en la frenada de la curva 1 del GP de Singapur

Últimas noticias





¿En qué se diferencia el liderazgo de Mekies en Red Bull del de Horner?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 36 min



¿En qué se diferencia el liderazgo de Mekies en Red Bull del de Horner?





De Recife a la Fórmula 1: el sueño de Câmara que cambió la vida de toda su familia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 51 min



De Recife a la Fórmula 1: el sueño de Câmara que cambió la vida de toda su familia





F2 insiste: Qatar y Abu Dhabi cerrarán la temporada pese a la guerra de Irán



FIA F2



F2 FIA F2 55 min



F2 insiste: Qatar y Abu Dhabi cerrarán la temporada pese a la guerra de Irán





El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Ferrari Driver Academy para 2027



FIA F3



F3 FIA F3 1 h



El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Ferrari Driver Academy para 2027

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete