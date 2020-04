Las fábricas seguirán cerradas para la Fórmula 1

El diseñador de circuitos Hermann Tilke es a menudo criticado por sus creaciones. Pero este no fue el caso con el Istanbul Park. Durante siete años este circuito estuvo en el calendario y la pista fue muy querida por los pilotos, en particular la curva 8. Kimi Raikkonen ganó el primer Gran Premio de Turquía, tras el cual Felipe Massa se impuso en las ediciones de 2006, 2007 y 2008. En 2009 fue el Brawn-BGP 001 de Jenson Button quien cruzó primero la línea de meta.

Algo similar a Corea sucedió con el GP de India: una bonita pista, buenos comentarios de los pilotos pero sin público en la tribuna. En la India no hubo ni una sola edición espectacular, con Vettel ganando las tres ediciones de este gran premio. Lo más destacado fueron las apariciones de grandes perros salvajes, eso es todo.

Circuito Urbano de Valencia, España (2008-2012)

Durante cinco años el Gran Premio de Europa se celebró en un circuito urbano en Valencia. La pista no era realmente espectacular, y en las cuatro primeras ediciones no hubo una carrera realmente genial. La de 2011 fue el punto más bajo: no hubo abandonos, apenas hubo lucha en la pista y un pequeño incidente con una única bandera amarilla como resultado.

En 2012 fue la última vez de la Fórmula 1 en Valencia, aunque esta vez sí hubo espectáculo: Vettel lideró desde la pole position pero en la vuelta 33 debió retirarse con una falla mecánica en su Red Bull. Alonso, que había iniciado 11° y había completado una gran recuperación, tomó el liderazgo tras el retiro del alemán para ganar en su país al volante de su Ferrari. Aquel día Michael Schumacher obtuvo su último podio en Fórmula 1 al volante de un Mercedes.