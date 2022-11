Muere a los 87 años Mauro Forghieri, histórico ingeniero de Ferrari

Cargar reproductor de audio

Durante su larga carrera como jefe técnico de Ferrari, de 1962 a 1984, contribuyó a guiar a la Scuderia a cuatro títulos de pilotos, siete de constructores y 54 victorias en carreras.

Se incorporó a Ferrari como aprendiz en 1960, tras licenciarse en ingeniería mecánica en la Universidad de Bolonia.

Al haber causado una buena impresión en sus inicios, en 1961, después de la marcha del entonces diseñador jefe Carlo Chiti, el fundador de la escudería, Enzo Ferrari, le pidió que se pusiera al frente de los aspectos técnicos del equipo.

Enzo Ferrari and Mauro Forghieri Photo by: David Phipps

Durante su mandato, contribuyó a crear algunos de los diseños más exitosos y famosos de la escudería en la Fórmula 1.

Entre ellos se encuentra el 158 con motor V8 con el que John Surtees ganó el mundial en 1964, así como la serie 312 de fama tanto en la F1 como en las carreras de coches deportivos.

Otros pilotos a los que ayudó a ganar campeonatos en Ferrari fueron Niki Lauda y Jody Scheckter.

Finalmente, Forghieri dejó su puesto de director técnico en 1984 y pasó a trabajar en el concept car Ferrari 408 4RM. Una vez finalizado el proyecto, dejó Ferrari para siempre en 1987.

Tras su larga carrera en Ferrari, Forghieri fichó por Lamborghini, donde trabajó en su motor V12 que compitió en la F1 en 1989 y 1990.

También estuvo brevemente involucrado en el proyecto, finalmente estancado, de un nuevo equipo de F1 GLAS respaldado por Lamborghini, que luego se convirtió en la escudería Módena en 1991.

Cuando el departamento de ingeniería de Lamborghini se reorganizó a finales de 1991, y el equipo Módena se quedó sin financiación, Forghieri se marchó y ayudó a crear el grupo de diseño mecánico Oral Engineering Group, entre cuyos clientes se encontraban BMW, Bugatti y Aprilia. Siguió participando en el proyecto hasta hace poco.

Mauro Forghieri consults Niki Lauda Photo by: David Phipps

El italiano seguía de cerca la F1 y hace varios años dejó claro que no le gustaba la normativa actual que permitía el DRS.

"No me gusta toda la aerodinámica de los coches actuales", había declarado. "No entiendo por qué no se reduce para permitir los adelantamientos normales, sin DRS".

"Ahora, si un rival está a menos de un segundo, sólo le queda ver cómo le pasa su perseguidor, y eso no puede ser correcto".

"Un campeón del mundo tiene que estar en condiciones de adelantar a su rival sin ayuda. Si no, a mis ojos, no es un campeón del mundo".

Como resultado de su histórica contribución a Ferrari, Forghieri recibió la ciudadanía honoraria de Módena el pasado mes de enero.

Jacky Ickx with Mauro Forghieri Photo by: Motorsport Images