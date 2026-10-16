Fórmula 1 GP de Singapur

El fallo de radio en Singapur reveló la fortaleza de Max Verstappen, según Collins

Bernie Collins elogió la inteligencia y la habilidad en carrera de Max Verstappen después de que dominara el Gran Premio de Singapur pese a un fallo de radio

Lydia Mee

Publicado: 16 oct 2026, 9:37

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La exjefe de estrategia y comentarista de Sky Sports Bernie Collins ha elogiado la capacidad de Max Verstappen para dominar el Gran Premio de Singapur pese a un fallo de radio unidireccional.

Tras ganar la carrera sprint desde la pole en el Marina Bay Street Circuit, Verstappen pasó a conseguir la pole position para el gran premio. Pero después de defenderse con éxito de Charles Leclerc en la salida de la carrera, el neerlandés tenía por delante una carrera complicada.

La conducción de Verstappen se vio complicada por un grave problema de comunicación. Su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, podía transmitir mensajes al tetracampeón, pero Verstappen no podía responder. Como resultado, Lambiase optó por hacer solo preguntas de sí/no y pidió a Verstappen que respondiera pulsando el botón de la radio o no haciéndolo.

Hablando en el Sky Sports F1 Show, Collins sostuvo que la situación demostró la inteligencia de Verstappen y su capacidad para correr sin el asesoramiento que a veces se escucha en las radios de los equipos.

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"Estas cosas pasan en carreras en las que las comunicaciones por radio fallan y es muy difícil desde el muro de boxes averiguar si Max puede oírte", dijo Collins. "Obviamente eso es muy evidente para nosotros, y supongo que alguien también está viendo su televisor y puede oír los mensajes de GP yendo en una dirección, pero no los mensajes de Verstappen de vuelta.

"Pero, en la misma medida habla de la inteligencia de GP como ingeniero de carrera al pensar: 'Vale, ¿cómo puedo obtener una respuesta sin que me hable? Solo necesitamos preguntas claras de sí o no.' También habla muy bien de la inteligencia de Max y de cómo condujo en esa carrera, porque no estaba recibiendo todo el asesoramiento que a veces oímos que reciben otros pilotos.

"No estaba recibiendo mucha información. No podía preguntar por las posiciones de los demás ni por cuál era la estrategia de carrera, ni por ninguno de esos métodos de comunicación que oímos pedir a otros pilotos. Verstappen no tenía esa posibilidad en esa carrera. Así que necesitaba resolverlo por sí mismo.

"Haber hecho una carrera tan sólida, averiguar cuándo necesita gestionar, cuándo necesita apretar, cómo están los neumáticos, cuál es la estrategia, hacer todo eso sin esas comunicaciones realmente habla de la fortaleza de Verstappen".

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